Újra gyorsul a Föld! Rövidebbek lesznek a napok?

Úgy tűnik, mintha az idei nyár elszáguldana mellettünk – és nem is véletlenül. Július 9-én a Föld egy elképesztően rövid napot produkált: 1,3 ezredmásodperccel rövidebbet az átlagosnál! De a java csak most jön: a tudósok szerint július 22-én és augusztus 5-én még ennél is rövidebb napok várnak ránk, a bolygónk forgása ugyanis tovább gyorsul!

Nem csak az életünk, a Föld is gyorsul.

Fotó: rawpixel.com / NASA (Source)

Ez a hihetetlen jelenség a Hold miatt történik – pontosabban azért, mert ekkor lesz a legtávolabb a Földtől. Ilyenkor a holdár-apály hatása gyengül, így kevesebb erőlassítás éri a bolygót, ami lehetővé teszi, hogy az kicsit gyorsabban forogjon. Július 22-én 1,38 ezredmásodperccel, augusztus 5-én pedig 1,51 ezredmásodperccel lesz rövidebb a nap, mint az átlagos 86 400 másodperc. Mindez persze észrevehetetlen a mindennapokban – egy pislogás ugyanis nagyjából 100 ezredmásodpercig tart. A háttérben viszont valami különös dolog történik: a Föld forgása az utóbbi években szokatlanul gyorsul, amit már 2020-ban és 2022-ben is észleltek az atomórák.

A kutatók egyelőre csak találgatnak az okokról – egyes elméletek szerint az atmoszféra változása, mások szerint a mágneses tér gyengülése állhat a háttérben. A legvalószínűbb azonban, hogy a Föld belső magjában történt valami, ami megváltoztatta a bolygó lendületét. Dr. Leonid Zotov, a Moszkvai Állami Egyetem szakértője szerint ez az egész váratlanul történt:

Senki sem számított erre. A gyorsulás okát nem tudjuk pontosan.

Bár most rekordokat döntögetünk, a tudósok szerint hamarosan visszatér a lassulás – ahogy azt az évszázadok átlagos trendje mutatja, írja a Daily Mail.