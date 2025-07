„Nem akarok mindenkit lehozni az életről, de…” – kitálalt az asztrológus, csupán ez a négy csillagjegy vészeli át a júliusi Bak telihold időszakát

Július 10-én ismét Teliholdban gyönyörködhetünk, ám ez igazán különleges lesz, hiszen a Bak jegyében köszönt ránk, ami megsokszorozza az energiákat. A Bak Teliholdról a Bors egy asztrológust kérdezett, aki érdekes dolgokat mondott.

Bak telihold lesz látható július 10-én Fotó: Unsplash

Nem akarok mindenkit lehozni az életről, de ez a telihold nem mindenkinek lesz jó

- mondta a Borsnak ​Ambrus M. Viktória.

Jó energiákat hoz a telihold

Az asztrológus kiemelte, hogy négy csillagjegy szülötteinek mégis kedvező fordulatokat hozhatnak az elkövetkezendő napok. Ezek a jegyek könnyedén vesznek minden akadályt, amit a július 10-én látható telihold hoz magával. Az univerzum most segíthet nekik abban, hogy a régóta dédelgetett tervek beérjenek, vagy régi problémákra végre megoldást találjanak.

A teliholdak ideje mindig egy érzelmileg túlfűtött időszak. Úgy kell elképzelni, mint egy teli poharat, amibe még tölteni akarunk. Ebből a pohárból most érdemes egy kicsit leönteni

- fogalmazott az asztrológus.

Ezt az érzelmi túlcsordulást azonban a következő csillagjegyek szülöttei könnyedén átvészelik, sőt! Az intenzív energiákat a saját malmukra hajthatják. Nézzük, hogy a szakember milyen jegyek szülötteit emelte ki, akikre jó hatással lesz a telihold.

Kos:

A mostani telihold jó hatással lesz a jegy szülötteire. Ez az időszak új kezdeteket hozhat számukra, akár a párkapcsolatuk vagy munkájuk terén. A kihívások mellett most jutalomban is részesülnek. Ismerjék fel a jeleket és ünnepeljék meg az apró sikereiket is!

Szűz:

Föld jegyként nagyon kedvező lesz nekik ez az időszak. Áttörés várható a szerelmi életükben, hiszen ebben az időszakban a telihold rávilágít, milyen dolgokat érdemes tisztázniuk. Fontos, hogy türelmesek legyenek, és próbáljanak bölcsen eljárni. A siker utoléri.

Skorpió:

A Skorpiók már megszokták a nehéz helyzeteket. Ez a telihold nekik mégsem lesz az! Ez számukra a tanulás időszaka. Érdemes sokat olvasni, vagy elmélyedni a pénzügyekben, mert megdöbbentő felfedezésben lehet részük. Legyen optimista és az univerzum megjutalmazza.

Halak:

A Halak jegyűek imádják azokat a helyzeteket, amikben az érzelmek a tetőfokra hágnak. Rengeteg pozitív energiájuk lesz a telihold időszaka alatt, ezért érdemes sokat mozogni, sportolni. Lépjenek ki a komfortzónájukból. Ha így tesznek, örömteli napok elé néznek.

A Bak telihold intenzív energiákat hoz magával. Fókuszba kerülhet a felelősségtudat, a rendrakás, rendszerezés. Ezt ki kell használni

- mondta a Borsnak az AsztroTolmács szakembere.