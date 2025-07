Egyre több UFO-észlelést jelentenek be szemtanúk - csak az év első felében több mint 60 érkezett

New York államban 2025 első felében 66 azonosítatlan légi jelenséget, az az UAP-t jelentettek. A National UFO Reporting Center (NUFORC) jelentésében az állam lakói által látott rejtélyes tárgyakról számoltak be, amelyek az égen repültek. Voltak világító gömbök, klasszikus ufók, hangtalan háromszögek, nagy sebességgel eltűnő korongok, valamint alakváltó fények is.

Egyre több szemtanú jelent be rejtélyes UFO-jelenségeket. (Képünk illusztráció) Fotó: Fer Gregory / Shutterstock

A jelenségeket mindenféle helyről jelentették. A vidéki lakosok ugyanúgy észleltek UFO-kat, mint New York és az elővárosok lakói. Ugyanebben az időszakban tavaly, január és június közepe között, 65 észlelést jelentettek. Az események az egész államban elszórtan történtek, nem korlátozódtak egyetlen térségre.

A kisebb települések közül az államban Chester, Ridge és Evans Mills voltak azok, ahol repülő anomáliákat észleltek. Egyes észleléseket fényképek és videók is alátámasztottak. A jelentésben a NUFORC feltételezi, hogy a tárgyak lehettek drónok, repülőgépek vagy akár a Nemzetközi Űrállomás is.

Evans Mills környékén márciusban többször is láttak világító gömböket az égen. A térség közel van egy katonai bázishoz, és az ilyen helyek gyakran kapcsolódnak UAP-jelenségekhez. A gömbök mellett az emberek láttak korongokat és háromszögeket is, melyek rendkívül fejlett módon mozogtak. Emiatt sokan úgy vélik, hogy a jelenségek összefüggésben lehetnek a katonai tevékenységekkel.

Korábban is gyakran észleltek rejtélyes tárgyakat, amelyek cikázva repültek az égen. A gömbök, korongok és háromszögek hirtelen, éles fordulatokat hajtottak végre, és más furcsa manővereket is mutattak.

A legkülönösebb esetről Chesterben számoltak be, ahol március 25-én, 18:00 körül, egy kutyasétáltató két fehér gömböt látott egymás mellett, rendkívül gyorsan repülni. A tanú először madaraknak hitte őket, de szinkronizált mozgásuk gyanút keltett. A gömbök élesen és lassulás nélkül északnyugati irányba fordultak. Hamarosan elsötétedtek, oválissá és szinte láthatatlanná változtak az esti égbolton, majd eltűntek.

Egy másik esetben egy Torontóból érkező utas arról számolt be a NUFORC-nak, hogy egy fémes gömböt látott az ellenkező irányba repülni, körülbelül 30-60 méterrel a repülőgép alatt. A tanú szerint a tárgy tökéletesen kerek és fényes volt. Meggyőződése, hogy sem léggömb, sem egy mozdulatlan tárgy nem lehetett - írta a Wion.