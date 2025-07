Az Otthon Start Program más állami segítséggel is kombinálható - mutatjuk, mivel és hogyan!

A szeptemberben induló Otthon Start Program hitel mellé más államilag támogatott kölcsönt is fel lehet majd venni, ha megfelelünk a feltételeknek. Milyen otthonteremtő lehetőségekkel kombinálható ez az új, első lakásvásárlókat célzó lehetőség és így mennyi pénzből vásárolhatnak ingatlant az igénylők? Íme!

Mutatjuk, milyen állami támogatás igényelhető az Otthon Start mellé. Képünk illusztráció Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Még el sem indult, máris kedvezőbbek lettek az Otthon Start Program feltételei

A kormány döntésének értelmében 2025 szeptemberétől elérhető lesz egy új otthonteremtési hitel. Ez az úgynevezett Otthon Start Program. Azok az első lakást vásárlók, akik rendelkeznek megfelelő jövedelemmel, 10% önerővel és legalább 2 éves magyarországi TB jogviszonnyal, 3%-os kamat mellett vehetnek majd fel lakáshitelt, akár 25 éves futamidő mellett, maximum 50 millió forint értékben. A pénzből az országban bárhol lehet majd ingatlant venni, a megvásárolni kívánt ingatlan értékének felső határa pedig 100 millió forint volt eddig.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-videóban jelentette be, hogy 100 millió forintról 150 millió forintra emelik az Otthon Start Program keretein belül megvásárolható családi házak értékhatárát. A lakások esetében pedig marad a 100 millió forintos limit. A módosítás azoknak kedvez, akik az Otthon Start Programot CSOK Plusszal kombinálva szeretnék kihasználni, ugyanis az Otthon Start kedvezményes hitel más állami támogatássokkal is kombinálható!

Mivel kombinálható az Otthon Start Program?

Például CSOK Plusszal vagy a Babaváró hitellel. Előbbivel további 50 millió forinttal növelhető az ingatlanra elkölthető keret, utóbbival pedig további 11 millió forinttal. Ezek együtt akár 111 millió forint támogatott, ingatlanvásárlásra fordítható kölcsönt is jelenthetnének, de a vételárkorlátok és az önerő miatt a gyakorlatban ez inkább 72-83 millió forintnyi keretet jelenthet.

Mire van szükség a CSOK Plusz igényléséhez?

A fiatal, gyermekvállalást tervező házaspárok számára jó ideje elérhető a futamidő végéig szintén fix 3 százalékos kamatozású CSOK Plusz is, melynek igényelhető összege a gyermekek számától függ: egy gyermek esetén 15 milliós kölcsönt, kettő esetén legfeljebb 30, három vagy több gyermek esetén pedig maximum 50 millió forintot lehet felvenni. A maximális összeg meghatározásánál a meglévő és vállalt gyermekek is számítanak. A kedvező kamat mellett a CSOK Plusz másik nagy előnye, hogy a második gyermektől minden egyes gyermek érkezésével 10-10 millió forinttal csökken a fennálló tőketartozás, ezzel együtt pedig a havi törlesztő is!