Eltemették Kathi Bélát, fotókon a szívszorító búcsú

Kathi Béla
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 13:18 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 29. 13:27
Eltemették a népszerű magyar testépítőt. Kathi Bélától a Hajdúböszörményi Köztemetőben vettek végső búcsút.

Pénteken kora délután a Hajdúböszörményi Köztemetőben eltemették Kathi Bélát, aki július 31-én, 46 évesen hunyt el. Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben vesztette életét. A temetésen a család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától, a gyászolók egy szál virággal érkeztek, így rótták le a kegyeletüket - írja a haon.hu.

Fotó: Haon/Vida Márton Péter

Kathi Béla Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes volt. Felesége Salamon Dia testépítőnő, egy kislányuk van, aki 2020-ban született.

Kathi Béla
Fotó: Vida Márton Péter
Kathi Béla temetés

 

 

