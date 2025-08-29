Eltemették Kathi Bélát, fotókon a szívszorító búcsú

Pénteken kora délután a Hajdúböszörményi Köztemetőben eltemették Kathi Bélát, aki július 31-én, 46 évesen hunyt el. Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben vesztette életét. A temetésen a család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától, a gyászolók egy szál virággal érkeztek, így rótták le a kegyeletüket - írja a haon.hu.

Fotó: Haon/Vida Márton Péter

Kathi Béla Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes volt. Felesége Salamon Dia testépítőnő, egy kislányuk van, aki 2020-ban született.

Az alábbi fotóra kattintva galéria nyílik