Kapu Tiboron a világ szeme: minden, amit a magyar űrhajósról tudni kell

Többszöri halasztás után végre készen áll a kilövésre Kapu Tibor, aki 45 év után lehet a második magyar az űrben. Az Axiom–4 misszió részeként június 25-én indulhat Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomásra, ahol két héten át végez majd magyar tudományos kísérleteket. A történelmi pillanatot élőben is lehet követni.

Kapu Tibor a második magyar, aki az űrbe jut

Ki az a Kapu Tibor?

Kapu Tibor a második magyar, aki több, mint négy évtized után az űrbe mehet. A vásárosnaményi Kapu Tibor 1991. 05. 11-én született, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségizett, majd édesapja példáját követve gépészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Mielőtt kiválasztották volna a Magyar Űrhajós Programba, a Remred Space Technologiesnél űrbeli sugárvédelemmel foglalkozott, előtte megfordult az autóiparban, valamint a gyógyszeriparban is.

Kapu Tibor maratonista, ejtőernyőzik, kosárlabdázik, snowboardozik, gitározik a Szégyelld Magad Kata zenekarban, valamint kétszeres junior világbajnoki ezüstérmes a Tantrix nevű logikai játékban.

Kapu Tibor az utolsó pillanatban jelentkezett

Jelentkezését 2020 januárjában, pár órával a határidő lejárta előtt adta be a Hunor-programba, a 247 jelölt egyikeként. A húgával - aki 5 évvel fiatalabb nála - beszélte meg, hogy kipróbálja a dolgot, és az elején együtt készültek. Ezt csak akkor árulta el még a szüleinek is, amikor a kiválasztási folyamat már kezdett komolyra fordulni, és bekerült a százas mezőnybe. A jelentkezése miatt a zenekar életében is már csak álnéven, maszkban tudott részt venni. Majd eljött a pillanat, hogy le kellett tennie a gitárt, ugyanis bekerült a 4 jelölt közé.

Gyerekként vadászpilóta szeretett volna lenni

Kapu Tibor édesanyja tavaly nyilatkozott a nyiregyhaza.hu-nak az új magyar űrhajósról: "Mérhetetlen nagy büszkeség számunkra, hogy eddig eljutott, de az is nagy meglepetés volt, hogy egyáltalán pályázott. Mint később kiderült, a húgával megbeszélték, hogy kipróbálja, s az elején együtt készültek. Érdekes, hogy a keresztapja kamionsofőrként hallotta a pályázatot, s felhívott minket: ez Tibikének való, próbálja meg! De addigra már beadta a 2022. január 31-i határidőig."