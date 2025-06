Ez lehet Kapu Tibor menüje az űrben - az édesszájú asztronautákra is gondoltak

Ha valami harapnivalóra vágynak Kapu Tiborék, akkor több finomság közül is válogathatnak az űrállomáson. Az édesszájúak ehetnek kekszet, cukorkákat, zselatinos desszerteket, vagy épp szárított gyümölcsöket. Akik pedig inkább a sós rágcsákat szeretik, ők ehetnek például tortilla chipset vagy szárított marhahúst is.

4. Fűszerek és a szószok, de minden csak folyékony formában!

Az ISS konyhája igen jól felszerelt. A Ripost írt arról a napokban, hogy az űrben megváltozik a ízérzékelés és a szaglás is, tompulnak az ízek és a szagok. Ennek ellenére az űrhajósok számtalan fűszer közül választhatnak. A bors minden bizonnyal jobban ízlik, ha nem a szembe kerül, úgyhogy a hasonló balesetek elkerülése végett a fűszerek folyékony formában találhatóak meg a polcokon a szója szósz, majonéz és ketchup mellett. Kapu Tibor azért biztosra ment, és vitt magával egy üveg Erős Pistát is.

Keksz, rakott krumpli, és grillzöldség. Nem is olyan rossz a választék.

Vajon hogy bírják az űrhajósok friss gyümölcs és zöldség nélkül?

Jó hír a jövő asztronautáinak: az űrutazás során nem kell mellőzni azt az élményt, amikor beleharapunk egy friss, lédús almába! Azt gondolnánk, hogy az űrben csak olyan ételek találhatóak, amik hosszú ideig, adott esetben évekig is eltarthatóak, pedig a valóság az, hogy az asztronautáknak már számtalan opció közül lehet választaniuk. Manapság ugyanis már arra is van lehetőség, hogy friss gyümölcsöt és zöldséget egyenek az asztronauták. Mivel azonban az űrhajón, amin az űrkutatók tartózkodnak, a hely nagyon limitált, ezért a gyümölcsök és a zöldségek más úton jutnak fel a világegyetembe. Külön transzfer űrhajókkal szállítják a friss termékeket a Nemzetközi Űrállomásra. Gyümölcsöket például már a JAXA japán űrügynökség is többször szállított transzferekkel az ISS-re. A szállítmányban volt narancs, citrom, alma, szőlő és kivi is.