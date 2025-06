Nincs kenyér, csak tortilla, 1,5 kg-ba bele kell férjen az élet – ezeket vitte magával Kapu Tibor a világűrbe

Többszöri halasztás után magyar idő szerint ma 8:31-kor kilőtték a Dragon Grace legénységet az űrbe. Ilyenkor persze felmerül a kérdés, vajon mit esznek ebben az időszakban az űrhajósok és mit vihetnek magukkal? Kapu Tibor készletei és személyes tárgyai vajon a Földön kell, hogy maradjanak, vagy magával vihet belőlük? Vannak olyan ételek odafent, amiket szívesen eszik?

Kapu Tibor étlapja adott, személyes tárgyakat korlátozott mennyiségben vihet magával. Facebook - Hunor Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor teljes csomagja - két hétig ebből kell boldogulnia a legénységnek

Bizonyos kedvenceiről le kell mondania annak, aki űrutazsra adja a fejét. Kapu Tibor elmondta, hogy a hazai ízeket, például a húslevest hiányolni fogja. A küldetés előtt 70 különböző ételt próbáltak ki az űrhajósok, étellaborba mentek és tesztelték, mi ízlik nekik. Három fajta menü volt; hűtve szárított ételek, ehető állapotú, katonai fejadagok.

Az ételeket vákuumcsomagolva vitték fel az űrhajósok, mindegyiket letesztelték az indulás előtt. Erre azért volt szükség, hogy még időben kiderüljön, hogyan reagál bizonyos alapanyagokra az asztronauták szervezete.

A második magyar kutatóűrhajósnak olyannyira bejöttek a NASA ételei, hogy már a teszteket követően megvoltak a személyes kedvencei, mint például a fahéjas tekercs, az áfonyás zabkása, a füstölt pulyka, a puding és a szárított mangó. Külön figyelmet érdemel Kapu Tibor rejtélyes űrcsokoládéja, valamint az Erős Pista is, amiket egyfajta kiegészítőként vitt magával. Érdekesség, hogy kenyeret például nem vihet magával, a morzsa darabkák ugyanis fontos alkatrészeket tömíthetnek el, helyette marad a tortila.

1,5 kg-ba bele kell férjen az élet - ezeket vitte magával Kapu Tibor

Egy korábbi interjúban, még jóval a fellövés előtt Cserényi Gyula, Kapu Tibor tartalékosa elárulta, hogy a legénység tagjai privát csomagot is felvihettek. Ez maximum 1,5 kg-ot nyomhat. Az már korábban kiderült, hogy Kapu Tibor a testvérétől egy apró ékszert kapott ajándékba, ez vele maradt az űrben is. A személyes tárgy mellett egy Rubik-kockát, gitárt is elcsomagolt, valamint vele utazik még a szkafanderbe öltözött TV Maci-figura is, amit annak idején Farkas Bertalan is magával vitt az űrbe.