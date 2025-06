Megszólalt a Hunor-program főmérnöke: döbbenetes, amit a magyar űrprogramról mondott

Legfrissebb információk szerint már most vannak kézzel fogható és rendhagyó eredmények, amelyek megmutathatják a programnak a sikerességét. Örökös-Tóth István, a Hunor Program főmérnöke megerősítette ezt az állítás a Tv2 Tények Stúdiójában.

Örökös-Tóth István, a Hunor Program szakértője a sikeres eredmények fényében nyilatkozott / Fotó: Tv2 Tények

Már a felbocsátás során sikeres eredmények születtek

A TV2 Tényekben elhangzottak alapján a szakember kiemelte, hogy a magyar űrhajós-jelöltek felkészítése nemcsak technikai és tudományos szempontból előremutató, hanem komoly nemzetközi elismerést is kiváltott. A misszió célja nem csupán az, hogy egy magyar űrhajós eljusson az űrbe, hanem hogy hosszú távon is megalapozza Magyarország jelenlétét az űrkutatásban.

Továbbá kifejezetten az iskolásokat is szeretnék bevonni az úrtechnológiába, hiszen számukra már nem elérhetetlen az űripar. Számos lehetőséget próbálnak megadni a diákok számára is, hogy minél többen válasszák ezt a szakmát, sőt a hétköznapi életben is egyre nagyobb hangsúlyt kapjon.

Hangsúlyozza, hogy a program már most inspirálja a fiatalokat, és fontos lépés a tudományos és technológiai fejlődés terén.

A teljes TV2-interjú az alábbiakban megtekinthető: