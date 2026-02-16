„Az egész világ súlya a vállán volt” – Katalin hercegné rákdiagnózisa az egész családot megrendítette

A walesi hercegi pár számára mindig is a gyermekeik a legfontosabbak, és ez nem változott Katalin hercegné rákdiagnózisa közben sem.

Így mondták el Katalin hercegné gyermekeinek, hogy az édesanyjuk rákos Fotó: Michael Dunlea / Barcroft Media / Northfoto

Hogyan mondák el a gyermekeknek Katalin hercegné betegségét?

Russell Myers a William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story című könyvében mesélt a királyi pár egyik legnehezebb időszakáról, miután a hercegnét 2024-ben rákkal diagnosztizálták.

Bár a hír sokkolta őket - különösen azt követően, hogy Károly király 2024 februárjában szintén rákbetegségéről számolt be -, Vilmos herceg és Katalin hercegné figyelme elsősorban három gyermekükre irányult: a 12 éves György hercegre, a 10 éves Sarolta hercegnőre és a 7 éves Lajos hercegre.

Mindketten nagyon nyugodtan elmondták a gyerekeknek, mi történik, és mennyi ideig kell Katalinnak távol lennie, de azt is hangsúlyozták, hogy minden a megszokott rendben folytatódik, és amikor hazatér, csak egy kis pihenésre lesz szüksége

- írta Myers.

A kórházi tartózkodás idején sem szakadt meg a kapcsolat: az édesanya videóhívásokon keresztül beszélt a gyerekekkel, érdeklődött az iskolai élményeikről, sőt arról is, mit főz nekik az apjuk.

A herceg tartotta bennük a lelket

Vilmos herceg az iskolai teendőkbe is aktívan bekapcsolódott, miközben Katalin szülei és testvérei rendszeresen látogatták a családot, hogy minden a lehető legnagyobb rendben és a megszokott kerékvágásban maradjon.

Folyamatosan pozitív maradt, még akkor is, amikor az egész világ súlya a vállán volt, és lehetővé tette, hogy Katalin a kezelésére és a felépülésére koncentrálhasson. Ezért örökké hálás lesz

- fogalmazott a szerző.

Vilmos herceg ugyan kifelé pozitív és kiegyensúlyozott maradt, belül azonban megküzdött saját félelmeivel is, különösen apja diagnózisa után, amikor rádöbbent, milyen gyorsan változhat meg az ő, családja és az egész intézmény élete. Egy közeli barát szerint a diagnózis után Vilmos olyan volt, mintha "elütötte volna egy busz", majd amikor felesége betegségéről is értesült, szívfájdalom, félelem és tehetetlenség kerítette hatalmába.