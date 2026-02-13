Kiakadtak az emberek: András volt yorki herceg még mindig mesés luxusban él

A Sandrigham környékbeliek sokat beszélnek Andrew Mountbatten-Windsor norfolki birtokra érkezéséről, miután elhagyta hatalmas, 30 szobás windsori Royal Lodge-ját. A kegyvesztett, korábbi yorki herceg, András a jóval kisebb Wood Farm Cottage-ba költözött, amíg megvárja, hogy befejeződjenek új lakhelyén a Marsh Farmon zajló munkálatok.

András volt yorki herceg „még mindig luxusban él” Fotó: MW archív

András tagad, a lakosok szkeptikusak

Egy helyi lakos azonban azt mondta, hogy András továbbra is luxusban él, mindenki azon van, hogy kiszolgálja. Egy másik lakos jelentős sajtójelenlétről beszélt, és azt mondta: „A falusiaknak ez nem tetszik. Ez egy csendes falu.”

Egy helyi kocsma tulajdonosa szintén azt nyilatkozta a Hello!-nak, hogy a lakosok „undorodnak attól, amit esetleg elkövetett” – András ismételten és vehemensen tagadott minden ellene felhozott vádat és az elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos bármilyen jogsértést.

Amikor arról kérdezték a szomszédos kocsma, a Black Horse Inn tulajdonosát, hogyan reagáltak a helyiek a volt herceg érkezésére, elismerte:

Fele-fele arányban állunk, egyesek felháborodnak azon amit elkövethetett, de mások szerint még nem ítélték el és ártatlannak kell tekinteni, amíg be nem bizonyosodik a bűnössége. Én valahol a kettő között foglalok állást. Szerintem jobb lenne, ha előállítanák, ha ártatlan, ahogy mondja.

A kocsma a sandringhami Szent Mária Magdolna templomtól nem messze található, ahol a királyi család minden évben összegyűlik egy különleges karácsonyi istentiszteletre. A közelség miatt a tulajdonos időnként előkelő vendégeket is bevonz egy korsó sörre.

„Néhány királyi családtag is betér hozzánk, mivel olyan közel vagyunk Sandringhamhez, a nagy templom a szomszédban van. Edward herceg is betér hozzánk, de a jelenlegi helyzet miatt nem tudom elképzelni, hogy András betérjen, de az ő pénze ugyanannyit ér”

– mondta.

Egy héttel ezelőtt, röviddel az átköltöztetés után a PA Media kikérdezte a helyieket és néhányan aggodalmukat fejezték ki András száműzetésben folytatott „luxus” életmódja miatt. A 83 éves Abraham Bruin, aki a Sandringham-birtokot látogatta meg, azt mondta: „Én magam is egy kicsit megdöbbentem. Ha kitaszított, és a birtokon él, akkor mégsem kitaszított, ugye?” - idézi a Hello!.