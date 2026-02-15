Botrányos királyi éjszaka: a kegyvesztett András herceg volt felesége megszökött a palotából

Árnyékba húzódott Sarah Ferguson, miután az Epstein-ügy újabb hullámai ismét reflektorfénybe állították a yorki hercegné egykori életét. A királyi családtól évekkel ezelőtt eltávolodó Fergie most minden korábbinál nehezebb helyzetben találta magát: elveszítette a Royal Lodge-ban lévő otthonát, háttérbe szorult a nyilvános eseményeken, és a brit közvélemény támogatása is mélypontra került.

Sarah Ferguson napjait beárnyékolják az Epstein-akták

Sarah Ferguson mindent elveszített

A 30 szobás windsori rezidenciát évtizedeken át osztotta meg volt férjével, András herceggel, ám a botrányok – köztük az Epstein-akták nyomán felerősödő kritikák – végleg megtörték a királyi udvar türelmét. A beszámolók szerint III. Károly király nem ajánlott számára új királyi rezidenciát, így Fergie kénytelen volt elhagyni korábbi otthonát. Egyes források azt állítják, hogy elszökött a palotából és távozása előtt szinte bujkálva közlekedett, autója hátsó ülésén lehúzódva, hogy elkerülje a figyelmet.

Holléte azóta is bizonytalan. Felmerült, hogy az Alpokban járt, majd az Egyesült Arab Emírségekbe utazhatott, ahol állítólag újratervezné jövőjét. Más értesülések szerint azonban elsősorban lelkiállapota foglalkoztatja, és nem egy azonnali visszatérésen dolgozik. A közvélemény-kutatások szerint népszerűsége történelmi mélyponton van, ami jelentősen megnehezíti egy esetleges „visszatérést”.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az Epstein-akták legutóbbi nyilvánosságra hozott iratai ismét felszínre hozták a korábbi kapcsolatokat. Bár a dokumentumokban való szereplés önmagában nem jelent jogsértést, a botrány közelsége komoly reputációs kárt okozott. Szakértők szerint ez a mostani válság súlyosabb, mint a korábbi botrányok, amelyekből Fergie rendre talpra tudott állni.

A hercegné állítólag lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők miatt is aggódik, akik szintén érzik a család körüli feszültséget. Miközben András herceg Sandringhamben próbál új fejezetet nyitni, Fergie jövője egyelőre bizonytalan, derül ki a Mirror cikkéből.