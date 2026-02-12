Kiderült, hová menekült a kegyvesztett András herceg volt felesége

Sarah Ferguson hollétére állítólag fény derült, miután az Epstein-botrány közepette menekülőre fogta. Volt férje, András herceg és ő maga is még mindig nyakig a úsznak a vádakban, miután kiderült, hogy több üzenetet is írtak a szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinnek.

Kiderült, hová menekült András herceg volt felesége. Fotó: Pascal Le Segretain / Hot magazin!/getty images

A botrányok közepette külföldre tett egy kis kiruccanást András herceg volt felesége

Miután kidobták a windsori Royal Lodge-ból, ahol Andrással élt, úgy tűnik, külföldre utazott az egykori yorki hercegné, hogy egy kicsit összeszedje magát.

A források szerint a francia Alpokban töltött egy kis időt, mielőtt az Egyesült Arab Emírségekbe költözött. Egy kis időt még lányával, Eugénia hercegnővel is töltött, miután a hercegnő Katarba utazott egy művészeti vásárra.

Állítólag Sarah most új PR-csapatot keres, mivel azt tervezi, hogy visszatér az Egyesült Királyságba, abban a reményben, hogy továbbra is a windsori körzetben élhet.

Vissza kell mennem dolgozni. Pénzre van szükségem

- mondta barátainak egy közeli forrás szerint.

A visszatérésre vonatkozó terve azonban látszólag nem érinti volt férjét, annak ellenére, hogy Sarah egyszer a világ legboldogabb elvált párjának nevezte magukat. Az egykori herceg most a norfolki Sandringham birtokra költözött, és úgy tűnik a volt felesége ezúttal nem tart vele.

Azonban egy bennfentesnek kétségei merültek fel az egykori hercegné terveivel kapcsolatban.

Nem tudom, hogy Sarah csak téveszmékben él-e, vagy kétségbeesett. 66 éves, nincs otthona és számottevő jövedelme sem. A közvélemény undorodik attól, amit olvasott. Hogyan fizetne egy új PR-csapatot, hogy megmentsék a hírnevét?

- magyarázta.

A nemrég nyilvánosságra hozott több mint 3 millió oldalas dokumentumban András herceg neve számtalanszor felmerült, miközben Sarah levelezéseiben legjobb barátként hivatkozik Epsteinre, sőt még azzal is viccelődik, hogy össze kellene házasodniuk. A botrány nem állt meg a bizonyítékok megjelenésével, az egykori herceg ellen rendőrségi vizsgálat indult, amelyben még Károly király is együttműködik - írta a Mirror.