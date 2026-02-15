Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghan Markle-t felzaklatta a Beckham család viszálya, szerinte csakis Oprah Winfrey segíthetne nekik

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 10:30
Brooklyn BeckhamOprah Winfrey
A hercegné együtt érez a fiatal Brooklyn Beckhammel. Meghan Markle szerint ez az egyetlen megoldás a viszályra.
CJA
A szerző cikkei

Meghan Markle-t megviselte a Beckham család viszálya, ami nem meglepő, hiszen a hercegné első kézből tudja, milyen érzés, amikor valakit rágalmak érnek.

Meghan Markle-t megrázta Beckhamék viszálya
Meghan Markle-t megrázta Beckhamék viszálya
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Mi történt Beckhamékkel?

David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia, a 26 éves Brooklyn Beckham teljesen megszakította a kapcsolatot családjával. A hónapok óta nyilvánosság előtt folyó családi dráma, azonban nem látszik enyhülni.

A média szerint Brooklyn régóta távol tartja magát a családjától: kihagyta apja 50. születésnapját, a családi karácsonyt és az újévet is. Nemrég ezekről is megszólalt egy közleményben de arról is beszámolt, hogyan élte meg szülei bánásmódját, és miért hozta meg ezt a fontos döntést.

Soha életemben nem éreztem magam ennyire kényelmetlenül vagy megalázva. Most meg akarjuk újítani a fogadalmunkat, hogy új emlékeket teremthessünk az esküvőnk napjáról, amelyek örömet és boldogságot hoznak nekünk, nem pedig szorongást és zavart

- mondta Brooklyn, felidézve, hogy édesanyja miként tette tönkre a feleségével közös első táncukat.

Mi Meghan Markle terve?

A helyzet sokak szerint hasonlít arra, ahogyan Meghan és férje, Harry herceg érezték magukat a királyi család körüli viszályok idején.

Egy bennfentes szerint a hercegné nemcsak kívülről figyeli a történteket, hanem cselekedni is próbál: szeretné, ha Oprah Winfrey leülne beszélgetni a fiatal Brooklynnal. Winfrey 2021 márciusában készített nagy visszhangot kiváltó interjút a királyi párral, amelyben szó esett a királyi élet feladásáról és a családi konfliktusokról is.

A hercegné állítólag őszintén fel volt háborodva Brooklyn korábbi nyilatkozatára érkező heves reakciók miatt, valamint azon, hogy a narratíva gyorsan ellene fordult.

Meghan szerint Oprah rendelkezik a kellő tekintéllyel és képességgel ahhoz, hogy segítsen újrakalibrálni a közvéleményt

- mondta a forrás, hozzátéve: a hercegné abban bízik, hogy egy interjú megváltoztathatná a hangnemet, és Brooklyn szabadon beszélhetne anélkül, hogy újabb támadások érnék - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu