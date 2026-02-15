Meghan Markle-t felzaklatta a Beckham család viszálya, szerinte csakis Oprah Winfrey segíthetne nekik

Meghan Markle-t megviselte a Beckham család viszálya, ami nem meglepő, hiszen a hercegné első kézből tudja, milyen érzés, amikor valakit rágalmak érnek.

Meghan Markle-t megrázta Beckhamék viszálya

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Mi történt Beckhamékkel?

David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia, a 26 éves Brooklyn Beckham teljesen megszakította a kapcsolatot családjával. A hónapok óta nyilvánosság előtt folyó családi dráma, azonban nem látszik enyhülni.

A média szerint Brooklyn régóta távol tartja magát a családjától: kihagyta apja 50. születésnapját, a családi karácsonyt és az újévet is. Nemrég ezekről is megszólalt egy közleményben de arról is beszámolt, hogyan élte meg szülei bánásmódját, és miért hozta meg ezt a fontos döntést.

Soha életemben nem éreztem magam ennyire kényelmetlenül vagy megalázva. Most meg akarjuk újítani a fogadalmunkat, hogy új emlékeket teremthessünk az esküvőnk napjáról, amelyek örömet és boldogságot hoznak nekünk, nem pedig szorongást és zavart

- mondta Brooklyn, felidézve, hogy édesanyja miként tette tönkre a feleségével közös első táncukat.

Mi Meghan Markle terve?

A helyzet sokak szerint hasonlít arra, ahogyan Meghan és férje, Harry herceg érezték magukat a királyi család körüli viszályok idején.

Egy bennfentes szerint a hercegné nemcsak kívülről figyeli a történteket, hanem cselekedni is próbál: szeretné, ha Oprah Winfrey leülne beszélgetni a fiatal Brooklynnal. Winfrey 2021 márciusában készített nagy visszhangot kiváltó interjút a királyi párral, amelyben szó esett a királyi élet feladásáról és a családi konfliktusokról is.

A hercegné állítólag őszintén fel volt háborodva Brooklyn korábbi nyilatkozatára érkező heves reakciók miatt, valamint azon, hogy a narratíva gyorsan ellene fordult.

Meghan szerint Oprah rendelkezik a kellő tekintéllyel és képességgel ahhoz, hogy segítsen újrakalibrálni a közvéleményt

- mondta a forrás, hozzátéve: a hercegné abban bízik, hogy egy interjú megváltoztathatná a hangnemet, és Brooklyn szabadon beszélhetne anélkül, hogy újabb támadások érnék - írja a Mirror.