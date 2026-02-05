Meghan Markle sokkot kapott: Harry herceg királyi visszatérését fontolgatja

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Újabb feszültség bontakozhat ki Harry herceg és Meghan Markle között, miután a sajtóértesülések szerint a sussexi herceg egyre komolyabban fontolgatja, hogy részmunkaidős királyi szerepben térjen vissza a brit monarchia kötelékébe. A hírek szerint Meghan Markle-t a gondolat kifejezetten megrémítette.

Harry herceg
Meghan nem örülne Harry herceg visszatérésének
Fotó: Northfoto / hot! magazin

Harry herceg hazatér? 

A Heat magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint Harry jelenleg „rossz lelkiállapotban van”, és úgy érzi, egyszerre túl sok teher nehezedik rá. A királyi családtól való elszakadás, az elhúzódó jogi csatározások, az anyagi bizonytalanság, valamint édesapja, Károly király egészségi állapota együttesen komoly stresszt jelentenek számára.

A forrás úgy fogalmazott: Harry gyakran érzi úgy, mintha „a világ súlya a vállára nehezedne”, és mentálisan kimerült. Állítólag a jelenlegi jogi ügyei régi sebeket tépnek fel benne, olyan emlékeket, amelyekkel a mai napig küzd. Bár a herceg úgy érzi, mindezt egy nagyobb jó érdekében vállalja, a kockázat óriási, a nyomás pedig folyamatosan nő.

Ebben a lelkiállapotban merült fel benne az a gondolat, hogy részmunkaidős királyi szerepet vállaljon újra, amit Meghan Markle állítólag „teljesen sokkolónak” tart. A bennfentes szerint Meghan nem érti, miért akarna Harry visszalépni egy olyan intézménybe, amely szerinte mindkettőjüket súlyosan megbántotta.

„Számára ez egyenesen taszító gondolat”

 – fogalmazott a forrás.

„Úgy érzi, keményen megküzdöttek azért, hogy maguk mögött hagyják ezt a világot, és most Harry mégis elkezdte idealizálni azt, amit korábban elutasítottak.”

Meghan szerint a herceg a királyi kötelékek nélkül is folytathatná jótékonysági munkáját, ezért nem látja értelmét a visszatérésnek. A véleménykülönbség állítólag tovább mélyíti a pár közötti feszültséget. A forrás szerint Harry egyre inkább csapdában érzi magát kaliforniai életükben, Montecitóban, és az is komoly lelki terhet jelent számára, hogy kevés közeli barátja van az Egyesült Államokban

Mindezt tovább nehezíti a testvérével, Vilmos herceggel fennálló konfliktusa, az apja iránt érzett bűntudat és aggodalom, valamint az anyagi és jogi problémák sorozata. A bennfentes szerint nem meglepő, hogy mindez komolyan megviseli Harryt, és egyre nehezebben birkózik meg a rá nehezedő nyomással, írja a The News.

 

