Feszültség a királyi családban? Kitálaltak Katalin hercegné barátai

Újabb találgatások kaptak szárnyra a brit királyi családon belüli viszonyokról, miután Katalin hercegné barátai egy szokatlanul nyílt interjúban beszéltek a walesi hercegné jövőbeli szerepéről. Királyi szakértők szerint a megszólalás akár feszültséget is okozhatott a palota falai mögött, különösen Károly király és Kamilla királyné körében.

Katalin hercegné szerepe megpecsételődött?

Fotó: PA / Northfoto

Katalin hercegné már most népszerűbb, mint elődjei

A The Times nemrég nyomtatásban és online is közölt egy nagyobb lélegzetvételű írást Katalinról. A nyomtatott lapszám címlapján az „Arise, Queen Kate: The princess' friends and palace insiders on how she will change the royal family” cím szerepelt – magyarul: „Álljon fel, Katalin királyné: a hercegné barátai és a palota bennfentesei arról, miként fogja megváltoztatni a királyi családot”

Bár a hercegné természetesen nincs befolyással a címadásokra, több kommentátor szerint a hangsúly könnyen úgy hathatott, mintha Kamilla királynéval szembeni burkolt sértés lenne. Az érzékeny helyzetet tovább árnyalja, hogy Károly király jelenleg is daganatos betegséggel küzd, ami még kényesebbé teszi az uralkodás időtartamáról és az utódlásról szóló találgatásokat.

A Mirror szerint a cikk akár azt a benyomást is kelthette, hogy Vilmos herceg és felesége túlságosan igyekeznek előnyös fényben feltüntetni magukat Károllyal és Kamillával szemben. A lap úgy fogalmazott: nem kizárt, hogy a címlapsztori „ólomsúlyként csapódott le” a királyi pár stábjánál.

Amanda Platell, a Daily Mail publicistája szintén élesen bírálta az interjút. Felvetette a kérdést, hogy vajon Vilmos és Katalin valóban engedélyezték-e, hogy közeli barátaik ilyen formában beszéljenek a hercegné jövőbeli királynői szerepéről. Platell szerint még ha nem is kaptak erre felhatalmazást, rendkívül szerencsétlen döntés volt a megszólalás.

Katalin természetesen soha nem akart volna sértést okozni Kamillának – de nehéz nem úgy érezni, hogy ez a királynői kvalitásait hangsúlyozó megközelítés pofonként hathat a jelenlegi királyné számára

– írta a publicista.