Dokumentum bizonyítja: Palvin Barbara és Mihalik Enikő neve is feltűnt az Epstein-aktákban

Epstein-botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:50
Mihalik EnikőPalvin Barbara
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nemrég megosztotta a nyilvánossággal a több millió oldalas Epstein-aktákat. Azonban, mint kiderült, vannak benne meglepő magyar vonatkozások, köztük Palvin Barbara és Mihalik Enikő neve is.

A több millió oldalas Epstein-aktákban újabb magyar vonatkozások bukkantak fel, mégpedig Palvin Barbara és Mihalik Enikő neve, egy-egy e-mailben.

Palvin Barbara és Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban.
Palvin Barbara és Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban. Fotó: Capital Pictures / MediaPunch /  Northfoto

Két magyar modell neve is felbukkant az Epstein-aktákban

Barbi neve egy 2013-as üzenetváltásban merült fel, amelyben az olasz üzletember, Tancredi Marchiolo kérdezte meg Jeffrey Epsteintől, ismeri-e a modellt. Azonban nem ő volt az egyedüli magyar modell, akinek a neve felbukkant, ugyanis pár évvel később Mihalik Enikő neve is felmerült.

Enikő neve egy 2017-es e-mailben szerepel, bár elírták, így Mahalik Enikőként szerepel. Az üzenetváltás egy New York-i edzőterem, a Dogpound kapcsán történt, ugyanis Epstein egy ismerősét kérdezte arról, látott-e ott szép lányokat. A nyilvánosságra nem hozott válaszadó erre igennel válaszolt, majd megemlítette a magyar modellt, akire csak úgy hivatkozott, hogy "Az összes lánynak elképesztő teste volt (kivéve Enikőt)".

Bár mindkettejük neve felmerült a dokumentumokban, közvetlen kapcsolatban nem voltak a néhai szexuális ragadozóval.

Több híres személy neve is felmerült az Epstein-ügy kapcsán

Epsteint először 2008-ban ítélték el kiskorú lányok prostitúcióba kényszerítése miatt, de akkor csak enyhe büntetést kapott. Ezt követően 2019-ben súlyos szexuális visszaélések gyanújával újra letartóztatták, azonban még a tárgyalások megkezdése előtt holtan találták a cellájában. Halála hivatalos okát öngyilkosságként állapították meg.

A nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokban rengeteg ismert személy neve bukkant fel, köztük politikusok, üzletemberek és hírességek is. Azonban a több millió oldalas anyag feldolgozása még hosszú időt vesz igénybe - írta a Life.hu.

 

