Fellélegezhet a királyi család: végre kiköltözött a Royal Lodge-ból András herceg

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 07:40
Hosszas vita és több hónapnyi halogatás után elköltözött az egykori yorki herceg. Jelenleg András herceg egy ideiglenes otthonban várja, hogy befejeződjenek a felújítások.

A kegyvesztett András herceg nemrég elhagyta windsori otthonát, és a norfolki Sandringham birtokra költözött.

Több hónapnyi halasztgatás után elköltözött András herceg.
Ideiglenes otthonban vár a felújításra András herceg

A bukott herceg hétfő este hagyta el a Royal Lodge-ot, és jelenleg egy ideiglenes lakhelyen él a Sandringham birtokon, amíg állandó otthona felújítás alatt áll. A források szerint ez a birtok Marsh Farmja lesz, de az egykori yorki herceg várhatóan még a következő hetekben visszatér Windsorba, hogy átvegye a maradék holmiját.

A Buckingham-palota októberben jelentette be, hogy András herceg elköltözik a Royal Lodge-ból, ugyanakkor, amikor megfosztották hercegi címétől. A hivatalos nyilatkozatuk szerint felszólítást küldtek neki a bérleti szerződés feladására. Ezt követően hetekig tartó vita robbant ki, miután kiderült, milyen csekély összeget fizetett a Korona Birtoknak bérleti díjként.

Mindezek mellett egyre nagyobb a nyomás Andráson, hogy tanúvallomást tegyen az Egyesült Államokban a néhai szexuális ragadozó, Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A nemrég nyilvánosságra hozott, több millió oldalas dokumentum ellenére, a herceg még mindig tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna - írta a BBC.

 

