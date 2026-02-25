Hiába utazik az Egyesült Államokba III. Károly, továbbra sem akarja látni a fiát, Harryt

Úgy tűnik, III. Károly király a közelgő amerikai útja során ismét kihagyja Kaliforniát, és ezzel együtt a fiát, Harry herceget, valamint az unokáit, Archi herceget és Lilibet hercegnőt sem látogatja meg.

Megint nem látogatja meg fiát Károly király. Fotó: PA / Northfoto

Ismét elmarad a találka Harry herceg és III. Károly király között

Károly király és Kamilla királyné áprilisban az Egyesült Államokba látogatnak, hogy megünnepeljék az ország 250. évfordulóját, azonban a sűrű programjuk miatt nem lesz idejük találkozni a sussexi herceggel és annak családjával. Az uralkodó és felesége állítólag mindössze három napot töltenek az ország keleti partján, ahol Washingtonban, New Yorkban és egy meg nem erősített harmadik helyen is eltöltenek majd egy kis időt. Így nem lesz alkalmuk átrepülni a nyugati partra Harry családjához.

Bár a király és kisebbik fia között továbbra is feszült a viszony, Jennie Bond korábbi királyi tudósító szerint ebben az esetben valóban nem férne bele egy találka a sűrű beosztásba.

Az állami látogatások hihetetlenül zsúfoltak. A menetrendet hónapokkal előre kidolgozzák, és szorosan tele van gondosan összeállított programokkal, amelyek célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése. Nagyon kevés a pihenő idő, és nem hiszem, hogy a király átrepülné az egész országot, hogy meglátogassa Harryt és a családját Kaliforniában

- magyarázta.

A zsúfolt időbeosztás ellenére Jennie úgy véli, Károly király kétségbeesetten szeretné látni az unokáit, miután Lilibettel csak egyszer, Archie-val pedig mindössze néhányszor találkozott.

Biztos vagyok benne, hogy Károly szívesen találkozna újra az unokáival, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy a sussexiek repülővel New Yorkba, vagy bárhová, ahová a király és a királyné is utazik, elmennek egy rövid találkozóra.

Mindezek ellenére a látogatás Bond szerinte túl zsúfolt ahhoz, hogy egy nagyon feszült családi viszonyt helyreállítsanak alatta, így ha Harry és az édesapja találkoznának, az csak elterelné a figyelmet az utazás valódi céljáról.

Tehát szerintem rendkívül kicsi az esélye annak, hogy az Egyesült Államokban találkoznak. Sokkal valószínűbb, hogy Harryt és társait arra fogják ösztönözni, hogy maradjanak feltűnésmentesek az utazás során.

A király útja az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünnepli. A látogatás a július 4-i függetlenség napja előtti időszak jelentős pillanata lesz, és állítólag csak fele olyan hosszú ideig tart majd, mint édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő 1976-os, 200. évfordulós látogatása - írta a Mirror.