Károly király megtörte a csendet: megszólalt András herceg letartóztatásáról

Károly király megszólalt testvére, András herceg letartóztatását követően.

Megszólalt Károly király testvére letartóztatásáról. Fotó: AFP

Továbbra is együttműködik a rendőrséggel Károly király és az egész monarchia

A rendőrség közleménye szerint Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én reggel, 66. születésnapján tartóztatták le közéleti visszaélés gyanújával. Az egykori yorki herceg őrizetbevételét követően a Buckingham-palota is kiadott egy közleményt, Károly király nevében.

A legmélyebb aggodalommal értesültem Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatos hírekről és a közéleti visszaélés gyanújáról. Most következik az a teljes, tisztességes és megfelelő eljárás, amelynek keretében ezt az ügyet a megfelelő módon és a megfelelő hatóságok kivizsgálják.

- olvasható a palota nyilatkozatában.

Ebben, ahogy már korábban is mondtam, teljes és szívből jövő támogatásunkat és együttműködésünket élvezik. Hadd mondjam ki világosan: a törvénynek a maga útját kell járnia. Ahogy ez a nyomozás folytatódik, nem lenne helyes, ha további nyilatkozatokat tennék erről az ügyről. Eközben a családommal továbbra is teljesítjük kötelességünket és szolgáljuk Önöket.

A nyilatkozatot a Charles R. aláírással zárta le az uralkodó - írta a People.