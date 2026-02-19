Szabadon engedték András herceget - nyilatkozatot tett közzé a rendőrség

Új fejleményeket osztott meg a rendőrség, miszerint András herceget szabadon engedték reggeli letartóztatása után.
A Thames Valley-i rendőrség tájékoztatást adott arról, hogy András elhagyta a rendőrőrsöt, miután visszaélés gyanújával letartóztatták.
A Thames Valley-i rendőrség tájékoztatást tud adni a közhivatali visszaélés gyanújával indított nyomozással kapcsolatban. Csütörtökön letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit közhivatali visszaélés gyanújával. A letartóztatott férfit szabadon engedték, de még vizsgálat alatt áll. Megerősíthetjük azt is, hogy a norfolki kutatásunk véget ért.
- írták közleményükben.
Úgy tudni, hogy a berkshire-i rendőrségi nyomozás még folyamatban van, azonban több információt egyenlőre nem osztottak meg.
A kegyvesztett herceget most kamerák és újságírók sokasága várja Sandrighamben - közölte a BBC.
