Szabadon engedték András herceget - nyilatkozatot tett közzé a rendőrség

Új fejleményeket osztott meg a rendőrség, miszerint András herceget szabadon engedték reggeli letartóztatása után.

Szabadon engedték András herceget. Fotó: MW archív

Szabadon engedték András herceget, de még nem ért véget a vizsgálat

A Thames Valley-i rendőrség tájékoztatást adott arról, hogy András elhagyta a rendőrőrsöt, miután visszaélés gyanújával letartóztatták.

A Thames Valley-i rendőrség tájékoztatást tud adni a közhivatali visszaélés gyanújával indított nyomozással kapcsolatban. Csütörtökön letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit közhivatali visszaélés gyanújával. A letartóztatott férfit szabadon engedték, de még vizsgálat alatt áll. Megerősíthetjük azt is, hogy a norfolki kutatásunk véget ért.

- írták közleményükben.

Úgy tudni, hogy a berkshire-i rendőrségi nyomozás még folyamatban van, azonban több információt egyenlőre nem osztottak meg.

A kegyvesztett herceget most kamerák és újságírók sokasága várja Sandrighamben - közölte a BBC.