Dagad a botrány: Nyomozást indított a rendőrség a kegyvesztett András herceg ellen

A Temze-völgyi rendőrség (TVP) hétfőn bejelentette, hogy vizsgálja azokat az állításokat, miszerint András herceg bizalmas kereskedelmi jelentéseket küldött Jeffrey Epsteinnek.

Nyomozás indult András herceg ellen. Fotó: MW archív

Monarchiaellenes aktivista tett feljelentést András herceg ellen

A rendőrség a vizsgálatot azután indította el, hogy a sajtó beszámolt olyan e-mailekről, amelyek arra utalnak, hogy az egykori herceg jelentéseket küldött Epsteinnek egy 2010-es délkelet-ázsiai körútjáról, amelyet Nagy-Britannia nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként tett.

Egy monarchiaellenes aktivista azt mondta, hogy feljelentette a volt herceget közhivatali kötelességszegés gyanúja és a brit hivatalos titkokról szóló törvény megsértése miatt az e-mailek eredményeként, amelyek az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett több mint 3 millió oldalas dokumentumban szerepeltek.

Megerősítjük a jelentés beérkezését, és az abban foglalt információkat a kialakított eljárásrendünknek megfelelően értékeljük.

- közölte a rendőrség egy közleményben.

A hírek szerint András továbbra is tagad minden ellene felhozott vádat.

Mindeközben Vilmos herceg és Katalin hercegné is megszólaltak az Epstein-üggyel kapcsolatban. A walesi hercegi pár hétfőn aggodalmát fejezte ki Epstein áldozatai miatt.

Megerősíthetem, hogy a walesi herceget és hercegnőt mély aggodalommal töltik el a folyamatos leleplezések. Gondolataik továbbra is az áldozatokra összpontosulnak.

- közölte a Kensington-palota szóvivője.

A nyilatkozat a brit monarchia legújabb kísérlete, hogy reagáljon az András herceget övező fokozódó válságra, miután az Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott e-mailek azt mutatják, hogy kiterjedt levelezést folytatott Epsteinnel, még azután is, hogy bebörtönözték a szexuális ragadozót - írta az AP News.