Dagad a botrány: Nyomozást indított a rendőrség a kegyvesztett András herceg ellen

A Temze-völgyi rendőrség (TVP) hétfőn bejelentette, hogy vizsgálja azokat az állításokat, miszerint András herceg bizalmas kereskedelmi jelentéseket küldött Jeffrey Epsteinnek.
A rendőrség a vizsgálatot azután indította el, hogy a sajtó beszámolt olyan e-mailekről, amelyek arra utalnak, hogy az egykori herceg jelentéseket küldött Epsteinnek egy 2010-es délkelet-ázsiai körútjáról, amelyet Nagy-Britannia nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként tett.
Egy monarchiaellenes aktivista azt mondta, hogy feljelentette a volt herceget közhivatali kötelességszegés gyanúja és a brit hivatalos titkokról szóló törvény megsértése miatt az e-mailek eredményeként, amelyek az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett több mint 3 millió oldalas dokumentumban szerepeltek.
Megerősítjük a jelentés beérkezését, és az abban foglalt információkat a kialakított eljárásrendünknek megfelelően értékeljük.
- közölte a rendőrség egy közleményben.
A hírek szerint András továbbra is tagad minden ellene felhozott vádat.
Mindeközben Vilmos herceg és Katalin hercegné is megszólaltak az Epstein-üggyel kapcsolatban. A walesi hercegi pár hétfőn aggodalmát fejezte ki Epstein áldozatai miatt.
Megerősíthetem, hogy a walesi herceget és hercegnőt mély aggodalommal töltik el a folyamatos leleplezések. Gondolataik továbbra is az áldozatokra összpontosulnak.
- közölte a Kensington-palota szóvivője.
A nyilatkozat a brit monarchia legújabb kísérlete, hogy reagáljon az András herceget övező fokozódó válságra, miután az Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott e-mailek azt mutatják, hogy kiterjedt levelezést folytatott Epsteinnel, még azután is, hogy bebörtönözték a szexuális ragadozót - írta az AP News.
