Károly királyt séta közben rohanta le a tömeg, rendőrök avatkoztak közbe

Károly királyt egy essexi faluban tett látogatása során egy riporter kérdőre vonta Jeffrey Epstein ügyében indított nyomozással kapcsolatban, miután az uralkodó testvéréről, András hercegről újabb botrányos képek és üzenetek láttak napvilágot.

Kikérdezték Károly királyt testvére botránya miatt. Fotó: AFP

Nem kímélték Károly királyt a kérdésekkel

Az ITV újságírója, Cari Davies az uralkodó dedhami látogatása során megkérdezte, hogy a királyi család együttműködne-e a néhai szexuális ragadozó ügyében folyamatban lévő nyomozásban.

Felség, segítene a családja az Epstein-ügyben?

- kiabálta be a riporter a tömegből.

Károly a kérdést figyelmen kívül hagyta és nem válaszolt, miközben egy másik nő rászólt az újságíróra, hogy "fogja be a száját". Azonban Davies ezt nem hagyta annyiba, és ismét feltett egy kérdést, miszerint "Van üzenete az áldozatoknak, Felség?"

Ezt követően egy másik férfi is bekiabált a tömegből.

Károly, Károly, nyomást gyakoroltatok a rendőrségre, hogy kezdjék meg András kivizsgálását?

A rendőrök odaléptek a férfihoz, és elkísérték a biztonsági korlátok mögül. A monarchiaellenes Republic csoport által közzétett videón látható, amint a bekiabáló két rendőrtisztnek azt mondja: "Ha úgy gondolják, hogy ezeknek az embereknek nincs szükségük igazságszolgáltatásra, akkor...", majd az egyik egyenruhás szavába vág, és elmondja, hogy nem emiatt vannak ma itt.

De igen. Mert ez egy módja annak, hogy világossá tegyük az emberek számára, hogy Andrást nem szabad felelősségre vonás nélkül elengedni.

- tette hozzá a férfi.

Végül a tisztek elvezették a bekiabálót a helyszínről, miközben Károly és Kamilla tovább sétáltak - írta a Daily Mail.