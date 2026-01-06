Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Porig alázta magát Sarah Ferguson: könyörgő leveleket küldött a királyi családnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 20:10
A karácsonyi üdvözlőlapok majdhogynem kínosak voltak. Sarah Ferguson leveleit a királyi körökben gúny tárgyává tették.
A királyi család az ünnepek során a karácsonyi üdvözlőlapok között néhány váratlan küldeményre is bukkant: Sarah Ferguson személyes levelet küldött nekik.

Sarah Ferguson könyörög a királyi családnak
York egykori hercegnéje a források szerint több levelet is eljuttatott a család különböző tagjaihoz, köztük magához III. Károly brit királyhoz is. A levelek hangvétele majdhogynem sajnálatot keltő és könyörgő volt: Ferguson ezekben részletesen beszámolt arról, hogyan élte meg az elmúlt hónapok változásait.

Sarah Ferguson mindent elveszített

Ferguson néhány hónappal ezelőtt veszítette el a címét, miután a volt férjétől, Andrástól elvették a York hercege címet a Jeffrey Epsteinhez fűződő barátsága miatt. Információk szerint a levelek célja az volt, hogy Ferguson helyrehozza a kapcsolatát a királyi családdal. Az üdvözlőlapok állítólag „bocsánatkérést” és „a York-házat érintő múltbeli események miatti sajnálat kifejezését” is tartalmazták, ami arra utal, hogy Ferguson az évekig tartó nyilvános botrányok és a családon belüli feszültségek jóvátételére törekszik.

Egy palotabeli forrás szerint a levelek szinte könyörgőek voltak, amivel az egykori hercegné a családi ellentéteket próbálja elsimítani. Egy másik királyi bennfentes azonban kevésbé fogalmazott diplomatikusan: szerinte Ferguson szégyent hozott magára ezekkel a kínos karácsonyi üzenetekkel”.

Még Károly királynak és Kamilla királynőnek is küldött egyet. Tekintve, hogy a király fosztotta meg őt és Andrást a címüktől, ez egyszerűen kétségbeesettnek és kolduló levélnek hat

- fogalmazott a forrás.

A karácsonyi üdvözlőlapok egyértelműen a károk enyhítésére tett kísérletként értelmezhetők. Talán még emlékeztetőként is szolgálnak arra, hogy Ferguson továbbra is a királyi örökösök nagymamája, akit érdemes befogadni, nem pedig még inkább eltávolítani. Az azonban továbbra sem világos, hogy ezek a közeledések enyhítenek-e a király álláspontján - írja az IBT.

 

