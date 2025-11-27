Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghan Markle gyermekeit így még sosem láttad: konyhába vetődött a királyi család

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 16:30
brit királyi családHarry herceg
Különleges alkalom miatt vették fel köpenyüket. A konyhai csapathoz ezúttal Meghan Markle gyermekei is csatlakoztak.
CJA
A szerző cikkei

A királyi házaspár ezúttal jótékonysági célból vette fel főzőköpenyét, és Harry herceg és Meghan Markle gyermekei sem maradtak ki a mulatságból.

Harry herceg és Meghan Markle gyermekei konyhában jótékonykodtak
Harry herceg és Meghan Markle gyermekei konyhában jótékonykodtak Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

A sussexi pár az Our Big Kitchen Los Angeles-nél jótékonykodott, ahol a 6 éves Archie herceget és a 4 éves Lilibet hercegnőt is lencsevégre kapták.

A szerdán megjelent képeken Meghan és Harry éppen a konyhában segít süteményeket készíteni, míg Archie és Lilibet is besegített a többek között dobozokba pakolásba is.

Bár az arcát még mindig nem láthattuk, már most látszik, milyen stílusos a fiatal hercegnő: kockás ruhájához baseballsapkát viselt, amely alól fonott haja lógott ki.

Bátyja, Archie, ragyogtatva segítőkészségét, sárga hosszú ujjú felsőben és kék gumikesztyűben segített a tészta begyúrásában a többi segítőnek.

A hálaadás alkalmából szervezett jótékonysági eseményen csoportfotó is készült, amelyen ugyan a gyermekek nincsenek rajta, de a királyi pár ölelkezve mosolyog a többiekkel.

Mutasd meg magad, tégy jót

 - írta a Suits sztárja a szerdán közösségi médiában. 

Meghan Markle gyermekei nevelésébe sok gondolkodást fektet

Markle már korábban is többször kifejezte, hogy gyermekeit segítőkész módon neveli. Szerinte nagyon fontos, hogy megértsék a dolgok értékeit, ezért többféle munkát is végeznek.

Egyik kedvencük a kertészkedés, ahol anyjuk szerin, nemcsak türelmet tanulnak, hanem megértik az ételek értékét is - írja a Page Six.

Sok zöldséget termesztünk, és azt szeretném, hogy megtanulják, hogy a magból kell kiindulni, és figyelni, ahogy nő. De ezzel kapcsolatban sok kérdés felmerül, hogy: El akarod adni a termést? Meg akarod osztani a közösségünkkel? Mit akarsz kezdeni a pénzzel, ha már megvan?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu