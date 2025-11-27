Meghan Markle gyermekeit így még sosem láttad: konyhába vetődött a királyi család

A királyi házaspár ezúttal jótékonysági célból vette fel főzőköpenyét, és Harry herceg és Meghan Markle gyermekei sem maradtak ki a mulatságból.

Harry herceg és Meghan Markle gyermekei konyhában jótékonykodtak Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

A sussexi pár az Our Big Kitchen Los Angeles-nél jótékonykodott, ahol a 6 éves Archie herceget és a 4 éves Lilibet hercegnőt is lencsevégre kapták.

A szerdán megjelent képeken Meghan és Harry éppen a konyhában segít süteményeket készíteni, míg Archie és Lilibet is besegített a többek között dobozokba pakolásba is.

Bár az arcát még mindig nem láthattuk, már most látszik, milyen stílusos a fiatal hercegnő: kockás ruhájához baseballsapkát viselt, amely alól fonott haja lógott ki.

Bátyja, Archie, ragyogtatva segítőkészségét, sárga hosszú ujjú felsőben és kék gumikesztyűben segített a tészta begyúrásában a többi segítőnek.

A hálaadás alkalmából szervezett jótékonysági eseményen csoportfotó is készült, amelyen ugyan a gyermekek nincsenek rajta, de a királyi pár ölelkezve mosolyog a többiekkel.

Mutasd meg magad, tégy jót

- írta a Suits sztárja a szerdán közösségi médiában.

Meghan Markle gyermekei nevelésébe sok gondolkodást fektet

Markle már korábban is többször kifejezte, hogy gyermekeit segítőkész módon neveli. Szerinte nagyon fontos, hogy megértsék a dolgok értékeit, ezért többféle munkát is végeznek.

Egyik kedvencük a kertészkedés, ahol anyjuk szerin, nemcsak türelmet tanulnak, hanem megértik az ételek értékét is - írja a Page Six.

Sok zöldséget termesztünk, és azt szeretném, hogy megtanulják, hogy a magból kell kiindulni, és figyelni, ahogy nő. De ezzel kapcsolatban sok kérdés felmerül, hogy: El akarod adni a termést? Meg akarod osztani a közösségünkkel? Mit akarsz kezdeni a pénzzel, ha már megvan?