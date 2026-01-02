Harry és Meghan különös utalást tettek – ez a tervük a gyerekekkel

Harry és Meghan ritkán beszélnek nyilvánosan gyermekeikről, most azonban egy hivatalos közleményben mégis utalást tettek Archie és Lilibet jövőjére. Sussex hercege és hercegnéje karácsony előtt jelentették be, hogy jótékonysági szervezetük neve öt év után Archewell Foundationről Archewell Philanthropiesre változik.

Harry és Meghan már a gyerekeik jövőjét tervezik

Fotó: Amy Katz / Northfoto

Harry és Meghan bevonják gyerekeiket a jótékonysági munkába

A közleményben a szervezet így fogalmazott: az új elnevezés lehetővé teszi, hogy a házaspár „gyermekeivel együtt, családként bővítse globális jótékonysági tevékenységét”. Bár sokan elsősorban a névváltoztatás jelentőségére koncentráltak, többen észrevették, hogy a nyilatkozat ritka módon név szerint említi a gyerekeket is.

Ez az első alkalom, hogy Harry és Meghan ilyen hivatalos formában utalt Archie-ra, aki hatéves, valamint Lilibetre, aki négyéves. Királyi szakértők szerint a megfogalmazás arra utalhat, hogy a pár hosszabb távon bevonhatja őket is a jótékonysági munkába.

Richard Eden királyi kommentátor szerint Harry egyik régi ismerőse értetlenségét fejezte ki a közlemény kapcsán, mivel a hercegi pár korábban következetesen hangsúlyozta: szeretnék megóvni gyermekeiket a nyilvánosságtól és az elvárásoktól.

Az ismerős szerint Harry és Meghan mindig azt vallotta, hogy Archie és Lilibet saját útjukat járhatják majd, anélkül, hogy címek vagy külső nyomás határozná meg az életüket.

A találgatásokat tovább erősítette, hogy a közlemény megjelenése után néhány nappal a gyerekek szerepeltek Harry és Meghan idei karácsonyi üdvözlőlapján is. A fotó eddig nem látott, viszonylag tiszta képet mutattak róluk: Archie az édesapját ölelte, míg Meghan lehajolva fogta Lilibet kezét egy erdei hídon.