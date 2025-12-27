Vilmos herceg döntést hozott: Katalin hercegné könnyekben tört ki miatta

Katalin hercegné és Vilmos herceg kétség kívül a királyi család két legközkedveltebb tagjai. A házasok, akik jövőre immáron 15. házassági évfordulójukra készülnek, boldog párkapcsolatban élnek, szeretetben, három tökéletes gyermekkel. Mindenben támogatják egymást, szerelmük erősebb, mint valaha. Románcuk korai időszaka azonban nem volt egyszerű. Sőt, volt olyan alkalom is, amikor Katalin egyszerűen könnyekben tört ki Vilmos egy döntése miatt.

Katalin hercegné könnyekben tört ki Vilmos herceg döntése miatt. Fotó: Getty Images / hot! magazin

A történtekről Katie Nicholl királyi író mesélt hozzátéve, az egész 2006 ünnepi időszakában történt. A szerelmesek a karácsonyt külön töltötték, de megbeszélték, hogy a szilvesztert együtt ünneplik. Vilmos azonban az utolsó utáni pillanatban meggondolta magát, ami miatt Katalin az egész jövőjüket megkérdőjelezte.

Vilmosban a királyi karácsony alatt kétségek merültek fel a kapcsolatukat illetően, és erről leült beszélni az apjával és a nagymamájával. Mindketten azt tanácsolták neki, hogy ne siessen el semmit Katalin kapcsán

- közölte a szakértő hozzátéve, ezt követően a herceg le is mondta a szilveszteri terveket Katalinnal és családjával, amelyet végül 2007-ben szakítás is követett, írja a Mirror.

Habár a hercegné nehezen viselte a herceg döntését már a szilveszter miatt is, szakításuk nem tartott sokáig, néhány hónappal később ugyanis újra egymásra találtak, a többi pedig már történelem. Egy azonban biztos, Vilmos tudja, Katalin nélkül nem tartana ott, ahol. Erről pedig a trónörökös nemrég Észak-Walesben, egy királyi útján mesélt:

Minden átlagos férfi mögött egy még jobb feleség áll

- jelentette ki.