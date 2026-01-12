Fizetés nélkül távozott: letartóztatták Harry herceg szerelmét

Őrizetbe vették Mallorcán Harry herceg egykori partnerét, Catherine Ommanneyt, miután a hatóságok gyanúja szerint fizetés nélkül távozott egy szállodából a spanyol szigeten. A helyi rendőrségi források szerint a hotel vezetése jelentette fel az 53 éves reality szereplőt, miután nem rendezte a tartozását.
A beszámolók alapján Catherine Ommanney egy háromcsillagos szállodában, a Santa Ponsa üdülőövezetben található Playas del Rey Hotelben szállt meg kilenc éjszakára, azonban a közel 450 fontos (mintegy 200 ezer forintos) számlát nem fizette ki távozásakor.
A rendőrség megerősítette, hogy a nőt csalás gyanújával vették őrizetbe. Ommanneyt még aznap este bíróság elé állították Palma de Mallorcában, ahol óvadék ellenében szabadlábra helyezték, az ügyben indult nyomozás azonban továbbra is folyamatban van.
A Mirror információi szerint a szállásfoglalás során olyan bankkártyát használt, amelyen nem állt rendelkezésre fedezet. Egyelőre nem ismert, hogy Ommanney tett-e vallomást a bíróság előtt, illetve milyen magyarázatot adott a történtekre.
A nő a bírósági meghallgatást követően nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Az sem derült ki, hogy pontosan hol történt az elfogása.
Catherine Ommanney neve korábban azután került a címlapokra, miután 2022-ben nyilvánosan beszélt arról a rövid kapcsolatról, amelyet állítása szerint Harry herceggel folytatott 2006-ban. Elmondása szerint a viszony nagyjából két hónapig tartott, és néhány találkozás után véget is ért. Később felidézte, ahogy 2009-ben egy pólómérkőzésen újra összefutottak, ahol már baráti viszonyban köszöntötték egymást.
