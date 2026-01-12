Itt vannak a legfrissebb hírek: sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs

Hétfőn reggel fél 10-kor tartott sajtótájékoztatót az Operatív Törzs, ahol Mukics Dániel, a katasztrófavédelem és az Operatív Törzs szóvivője osztotta meg a legújabb fejleményeket - írja a Magyar Nemzet.
Mukics Dániel elmondta: elzárt település, lezárt útszakasz nincs az országban. Az előrejelzések szerint délelőtt észak-keleten, délután pedig a Dunántúlon várható kisebb mértékű hóesés. Estétől ónos eső is eshet a Dunától keletre, ezért az Operatív Törzs arra kér mindenkit, senki ne induljon útnak, amennyiben nem muszáj.
A betegellátás zavartalan, a betegforgalom mindössze 10 százalékkal emelkedett meg az ilyenkor szokásoshoz képest.
A hóátfúvások megszüntetésén 150 munkagép dolgozott. A vasúti közlekedésben néhány vonalon pótlóbuszok közlekedtek. Ettől a néhány kivételtől menetrend szerint halad a vasúti közlekedés. A mai napon 5-10 perces késésekkel kell számolni. A légiközlekedésben nincs fennakadás, a vízi közlekedés sem akadályoztatott. A Dunán és a Tiszán jégtörő hajók várakoznak készenlétben, ugyanis megjelentek a jégtáblák - írja az Origo.
A tűzoltókat tegnap 54 alkalommal riasztották, 38 esetben árokba borult, keresztbe fordult autókhoz riasztották őket. 14 esetben nagy méretű jégcsap és a hátetőkön összegyűlt jelentős mennyiségű hó miatt riasztották a tűzoltókat. 2 helyszínen pedig kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat.
A tegnapi napon 41 tűz keletkezett, a korábbi években azonban csak napi 24 ilyen eset volt. Mindenkit arra kérnek, hogy figyeljen a nyílt lángra és a fűtő eszközökre. 106 közlekedési balesetnél avatkozott be a rendőrség, halálos baleset nem volt. Ez a szám átlagosnak mondható egy téli napon.
A rendőrség folyamatosan ellenőrzi befagyott vizeket, és figyelmeztette a téli sportokat űzőket, ahol erre szükség volt. 2144 idős embernél járt kint a rendőrség, akiknek folyamatosan ellenőrzik a jóllétét. Az Operatív Törzs arra kéri az embereket, hogy ahol narancs, citrom, vagy vörös riasztást adnak ki az időjárás miatt, ott ne induljanak útnak.
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőrszövetség elnöke a tájékoztatón kiemelte: a polgárőröket is rendkívüli próbatétel elé állította az időjárás. Január 5-én azzal a felhívással fordult a 2000 polgárőregyesülethez és a 70.000 polgárőrhöz, hogy segítsék a hatóságok munkáját. Ezt követően a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a szolgálatra. Naponta 5000 embert tudtak bevetni, átlag 4 órás szolgálatot teljesítettek. Január 6-tól január 11-ig 30-35.000 polgárőr teljesített szolgálatot ebben az időszakban.
A polgárőrök a hóeltakarításban vettek részt, főként idős emberek házának és közintézmények környékén takarították el a havat, de segítettek a tüzelő felaprításában és a bevásárlásban is. A polgárőrök körülbelül 80 esetben balesetek után forgalmat irányítottak, járműveket mentettek. Az elnök szerint kiválóan vizsgázott a polgárőrség tanyaprogramjuk, amely a tanyán élők biztonságát szolgálják. A polgárőrök részt vettek a füstölő kémény programban, vagyis azt figyelik a rendőrök és a polgárőrök, hogy a rászorulók kéménye füstöl-e, vagyis tudnak-e fűteni? Ha nem, akkor az adott ingatlanba bekopogtatnak, hogy szükség van-e segítségre.
A polgárőrök Budapesten a hajléktalanokra is fokozottan figyeltek. Általában azt tapasztalták, hogy a hajléktalanok együttműködtek a polgárőrökkel. Akik nem, azok kaptak tanácsokat, hogy hol tölthetik az éjszakát, kaptak takarót és meleg teát.
A polgárőrök 7 ember életét mentették meg. Az egyik esetben három embert mentettek meg egy tanyán a biztos haláltól, a kihűléstől.
A polgárőrség készen áll a további feladatokra, az emberek számíthatnak rájuk
- hangsúlyozta Túrós András.
Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány a rendőrség tevékenységével kapcsolatban elmondta, a rendőrök a rendfenntartásban és a rászorlók segítésében jeleskedett. A rendőrök 14.000 embert kerestek fel az elmúlt napokban, aki rászorulóként van nyilvántartva, közülük 800 ember kért segítséget.
A rendőrfőkapitány kiemelte: 2200 ellenőrzést végeztek befagyott vizeken, 86 figyelmeztetés történt, ketten kaptak helyszíni bírságot, hét esetben pedig szabálysértési feljelentés történt.
