Itt vannak a legfrissebb hírek: sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs

Hétfőn reggel fél 10-kor tartott sajtótájékoztatót az Operatív Törzs, ahol Mukics Dániel, a katasztrófavédelem és az Operatív Törzs szóvivője osztotta meg a legújabb fejleményeket - írja a Magyar Nemzet.

Mukics Dániel, a katasztrófavédelem és az Operatív Törzs szóvivője adott tájékoztatást a hóhelyzetről / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Operatív Törzs: a hóátfúvások több helyen is átmeneti fennakadásokat okoztak

Mukics Dániel elmondta: elzárt település, lezárt útszakasz nincs az országban. Az előrejelzések szerint délelőtt észak-keleten, délután pedig a Dunántúlon várható kisebb mértékű hóesés. Estétől ónos eső is eshet a Dunától keletre, ezért az Operatív Törzs arra kér mindenkit, senki ne induljon útnak, amennyiben nem muszáj.

A betegellátás zavartalan, a betegforgalom mindössze 10 százalékkal emelkedett meg az ilyenkor szokásoshoz képest.

A hóátfúvások megszüntetésén 150 munkagép dolgozott. A vasúti közlekedésben néhány vonalon pótlóbuszok közlekedtek. Ettől a néhány kivételtől menetrend szerint halad a vasúti közlekedés. A mai napon 5-10 perces késésekkel kell számolni. A légiközlekedésben nincs fennakadás, a vízi közlekedés sem akadályoztatott. A Dunán és a Tiszán jégtörő hajók várakoznak készenlétben, ugyanis megjelentek a jégtáblák - írja az Origo.

A tűzoltókat tegnap 54 alkalommal riasztották, 38 esetben árokba borult, keresztbe fordult autókhoz riasztották őket. 14 esetben nagy méretű jégcsap és a hátetőkön összegyűlt jelentős mennyiségű hó miatt riasztották a tűzoltókat. 2 helyszínen pedig kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat.

A tegnapi napon 41 tűz keletkezett, a korábbi években azonban csak napi 24 ilyen eset volt. Mindenkit arra kérnek, hogy figyeljen a nyílt lángra és a fűtő eszközökre. 106 közlekedési balesetnél avatkozott be a rendőrség, halálos baleset nem volt. Ez a szám átlagosnak mondható egy téli napon.

A rendőrség folyamatosan ellenőrzi befagyott vizeket, és figyelmeztette a téli sportokat űzőket, ahol erre szükség volt. 2144 idős embernél járt kint a rendőrség, akiknek folyamatosan ellenőrzik a jóllétét. Az Operatív Törzs arra kéri az embereket, hogy ahol narancs, citrom, vagy vörös riasztást adnak ki az időjárás miatt, ott ne induljanak útnak.

