Kiderült a csúf igazság: ez a valódi ok, amiért Harryt és Meghant már soha nem hívják meg a királyi karácsonyra

Harry és Meghan idén ismét a kaliforniai napsütésben készülődött az ünnepekre két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Bár úgy tartják, a család szeret karácsonyozni Montecitóban található kastélyukban, ahol 2020 óta élnek, ez nagyon különbözik azoktól a királyi karácsonyoktól, amelyeket Harry herceg gyermekkorában tapasztalt.

Harry és Meghan örökre kimaradhatnak a királyi karácsonyból Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Egy szakértő szerint, Harry és Meghan neve már soha nem fog szerepelni a királyi család karácsonyi meghívóján

Élete nagy részében Harry a karácsonyi időszakot Sandringhamben töltötte a királyi családdal, élvezve az évek óta fennálló hagyományokat. Azonban 2018 óta nem töltötte az ünnepeket a rokonai körében, mivel a Sussex hercegi pár 2019 karácsonyát Kanadában töltötte. Bár nem lehet biztosan tudni, hogy ez valaha változni fog-e, a királyi bennfentes, Paul Burrell úgy véli, Harry és Meghan neve soha nem fog szerepelni Sandringham meghívóján.

Az egykori királyi komornyik és Harry elhunyt édesanyjának, Diana hercegnőnek közeli barátja szerint a királyi család nem bízik abban, hogy a pár titokban tartja a Sandringhamben történteket. Bár a királyi ünnepek nem feltétlenül titkosak, mégis ebben az időszakban élvezhetik a királyi család tagjai egymás társaságát anélkül, hogy a reflektorfénybe kerülnének.

Mivel Harry és Meghan korábban már megosztottak intim részleteket a családi beszélgetésekről és eseményekről, valószínűtlen, hogy a királyi család újra szeretné őket visszafogadni karácsonyra.

Ez soha nem fog megtörténni. Mindig is ezt mondtam, és újra megmondom: soha nem fog megtörténni. Az ok egyszerű, figyelembe kell venni a mindannyiuk által egy fedél alatt élő család dinamikáját

- nyilatkozta Paul Burrell.

A szakértő hozzátette, hogy ha Harryt és Meghant megpróbálnák beilleszteni a családi karácsonyozásba az teljes katasztrófához vezetne.

A család jól kijön egymással, mert értik egymást, és értik azokat a szokásokat és hagyományokat, amelyek formálják ezeket a karácsonyokat. Meghan egyértelműen nem érti, és nem illene bele. Sőt, a jelenléte mindenki más számára is kényelmetlen lenne.

A királyi szakértő azt is elmondta, hogy valószínűleg Harrynek is borzalmas élmény lenne, mivel nincs helyük Sandringhamben, és soha nem is lesz, még akkor sem, amikor Vilmos lesz a királyi - számolt be róla az Express.