Kiderült a csúf igazság: ez a valódi ok, amiért Harryt és Meghant már soha nem hívják meg a királyi karácsonyra

Harry és Meghan idén ismét a kaliforniai napsütésben készülődött az ünnepekre két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Bár úgy tartják, a család szeret karácsonyozni Montecitóban található kastélyukban, ahol 2020 óta élnek, ez nagyon különbözik azoktól a királyi karácsonyoktól, amelyeket Harry herceg gyermekkorában tapasztalt.
Élete nagy részében Harry a karácsonyi időszakot Sandringhamben töltötte a királyi családdal, élvezve az évek óta fennálló hagyományokat. Azonban 2018 óta nem töltötte az ünnepeket a rokonai körében, mivel a Sussex hercegi pár 2019 karácsonyát Kanadában töltötte. Bár nem lehet biztosan tudni, hogy ez valaha változni fog-e, a királyi bennfentes, Paul Burrell úgy véli, Harry és Meghan neve soha nem fog szerepelni Sandringham meghívóján.
Az egykori királyi komornyik és Harry elhunyt édesanyjának, Diana hercegnőnek közeli barátja szerint a királyi család nem bízik abban, hogy a pár titokban tartja a Sandringhamben történteket. Bár a királyi ünnepek nem feltétlenül titkosak, mégis ebben az időszakban élvezhetik a királyi család tagjai egymás társaságát anélkül, hogy a reflektorfénybe kerülnének.
Mivel Harry és Meghan korábban már megosztottak intim részleteket a családi beszélgetésekről és eseményekről, valószínűtlen, hogy a királyi család újra szeretné őket visszafogadni karácsonyra.
Ez soha nem fog megtörténni. Mindig is ezt mondtam, és újra megmondom: soha nem fog megtörténni. Az ok egyszerű, figyelembe kell venni a mindannyiuk által egy fedél alatt élő család dinamikáját
- nyilatkozta Paul Burrell.
A szakértő hozzátette, hogy ha Harryt és Meghant megpróbálnák beilleszteni a családi karácsonyozásba az teljes katasztrófához vezetne.
A család jól kijön egymással, mert értik egymást, és értik azokat a szokásokat és hagyományokat, amelyek formálják ezeket a karácsonyokat. Meghan egyértelműen nem érti, és nem illene bele. Sőt, a jelenléte mindenki más számára is kényelmetlen lenne.
A királyi szakértő azt is elmondta, hogy valószínűleg Harrynek is borzalmas élmény lenne, mivel nincs helyük Sandringhamben, és soha nem is lesz, még akkor sem, amikor Vilmos lesz a királyi - számolt be róla az Express.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.