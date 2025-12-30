Hoppá! Újabb alkalmazott hagyta ott Meghan Markle-t és Harry herceget

Újabb felmondással nézett szembe Meghan Markle és Harry herceg. Egy oszlopos tag hagyta ott őket, közel tíz év után, amely mélyen lesújtotta a hercegi párt.

Meghan Markle és Harry herceg egy nagyon közeli dolgozója mondott fel / Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Meghan Markle és Harry herceg egyre több dolgozót veszít el

Harry herceg és Meghan Markle érzelmes búcsúüzenetben jelentették be, hogy újabb munkatársuk távozik. A pár azután törte meg a csendet, miután James Holt, az Archewell Philanthropies jótékonysági szervezet ügyvezető igazgatója megerősítette, közel egy évtized után visszavonul a posztjáról.

Sussex hercege és hercegnője így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:

James közel tíz évig kiváló támogatást nyújtott nekünk. A filantróp tevékenységünk felügyeletében tanúsított lelkesedése és tehetsége rendkívüli volt. James a családjával most visszaköltözik az Egyesült Királyságba, és mi büszkék vagyunk arra, hogy az Archewell Philanthropies révén továbbra is különböző humanitárius utazásokat fog vezetni számunkra külföldön.

James Holt a nyilatkozatában így fogalmazott:

A Harry herceggel és Meghannel való együttműködésem a karrierem egyik legnagyobb kiváltsága volt. A nyolc évvel ezelőtti első projektemtől Harry herceggel, amelynek célja a brit katonák mentális egészségének javítása volt, a legutóbbi, gázai sérült gyermekeket segítő munkánkig, folyamatosan arra voltam ösztönözve, hogy nagyobb léptékben gondolkodjak arról, hogyan tudunk változást elérni. Öt csodálatos év után Los Angelesben eljött az ideje annak, hogy a családommal visszatérjünk Londonba. Amikor a következő hónapokban átadom a stafétát az Archewell Philanthropies vezető csapatának, hatalmas büszkeséggel és optimizmussal tekintek majd a jövőbe. Nagyon fognak hiányozni a kollégáim, és hálás vagyok Harrynek és Meghannek mindazért, amit tettek – értem és azokért az emberekért, akiket közösen segítettünk.

Holt 2021 óta vezette az Archewell jótékonysági szervezetet. 2019 és 2021 között PR-vezetőként dolgozott, amikor a királyi családból való kilépésüket követően Harry és Meghan majdhogynem naponta szerepelt a hírekben. A rajongók Holtot Harry és Meghan 2022-es Netflix-dokumentumfilméből ismerhetik leginkább. James Holt akkor is követte a párt, amikor azok úgy döntöttek, hogy az Egyesült Királyságból Kaliforniába költöznek.

James Holt továbbra is a pár és az Archewell Philanthropies vezető jótékonysági tanácsadója marad, és támogatja a 2026-os humanitárius külföldi útjaikat

- mondta el a sussexi pár szóvivője, az Express beszámolója szerint.