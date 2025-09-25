Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító üzenet: Ezt mondta Károly Királynak a világ legidősebb embere

Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 20:20
a világ legidősebb emberemegható
Humoros egyben megható pillanatot élt át a király. Károly király ezzel csalt könnyeket mindenki szemébe.

III. Károly király felejthetetlen találkozáson vett részt, amikor ellátogatott a világ legidősebb emberéhez, a 116 éves Ethel Caterhamhez. Az idős hölgy egy őszinte megjegyzéssel mosolyt és zavart is csalt a király arcára.

Károly Király
III. Károly király.
Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Az uralkodó szeptember 18-án Surrey-ben, a Hallmark Lakeview idősek otthonában kereste fel Caterhamet, aki idén augusztusban ünnepelte 116. születésnapját. Ethel áprilisban lett a világ legidősebb élő embere, miután elhunyt a korábbi rekorder, a brazil apáca, Inah Canabarro Lucas. 

Az idős asszony felidézte, hogy emlékszik Károly walesi herceggé avatására 1969-ben Caernarfon kastélyában. Majd mosolyogva hozzátette: 

És minden lány szerelmes volt beléd, mindenki hozzád akart menni feleségül.

A király nevetve reagált, miközben a jelenlévők is derültséggel fogadták a kijelentést. 

Ethel unokája, Kate Henderson is megerősítette: 

Pont a minap mondtad, hogy Károly herceg olyan jóképű volt, minden lány beleszeretett. Egy igazi herceg – most pedig már király.

 Erre Károly önironikusan válaszolt: 

Nos, ami belőle megmaradt, az most itt van.

III. Károly király folytatja anyja hagyományát

Caterham otthonában büszkén mutatta a születésnapi üdvözlőkártyákat, amelyeket Károly királytól és néhai Erzsébet királynőtől kapott. A brit hagyomány szerint ugyanis a 100. születésnapot betöltött polgárok külön üdvözletet kapnak az uralkodótól, majd onnantól kezdve minden évben. 

III. Károly az édesanyja által megkezdett szokást folytatja: Erzsébet királynő uralkodása alatt körülbelül 1,3 millió ilyen kártyát küldtek szét a Nemzetközösség országaiba és a brit területekre. 

A mostani látogatás azonban túlmutatott egy egyszerű udvariassági gesztuson: a 116 éves Ethel Caterham és a 76 éves király találkozása bensőséges és szívhez szóló pillanatot jelentett, amely jól mutatja, hogy az emberi kapcsolatok melegségét sem az idő, sem a rang nem tudja felülírni, írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu