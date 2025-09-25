Szívszorító üzenet: Ezt mondta Károly Királynak a világ legidősebb embere

III. Károly király felejthetetlen találkozáson vett részt, amikor ellátogatott a világ legidősebb emberéhez, a 116 éves Ethel Caterhamhez. Az idős hölgy egy őszinte megjegyzéssel mosolyt és zavart is csalt a király arcára.
Az uralkodó szeptember 18-án Surrey-ben, a Hallmark Lakeview idősek otthonában kereste fel Caterhamet, aki idén augusztusban ünnepelte 116. születésnapját. Ethel áprilisban lett a világ legidősebb élő embere, miután elhunyt a korábbi rekorder, a brazil apáca, Inah Canabarro Lucas.
Az idős asszony felidézte, hogy emlékszik Károly walesi herceggé avatására 1969-ben Caernarfon kastélyában. Majd mosolyogva hozzátette:
És minden lány szerelmes volt beléd, mindenki hozzád akart menni feleségül.
A király nevetve reagált, miközben a jelenlévők is derültséggel fogadták a kijelentést.
Ethel unokája, Kate Henderson is megerősítette:
Pont a minap mondtad, hogy Károly herceg olyan jóképű volt, minden lány beleszeretett. Egy igazi herceg – most pedig már király.
Erre Károly önironikusan válaszolt:
Nos, ami belőle megmaradt, az most itt van.
Caterham otthonában büszkén mutatta a születésnapi üdvözlőkártyákat, amelyeket Károly királytól és néhai Erzsébet királynőtől kapott. A brit hagyomány szerint ugyanis a 100. születésnapot betöltött polgárok külön üdvözletet kapnak az uralkodótól, majd onnantól kezdve minden évben.
III. Károly az édesanyja által megkezdett szokást folytatja: Erzsébet királynő uralkodása alatt körülbelül 1,3 millió ilyen kártyát küldtek szét a Nemzetközösség országaiba és a brit területekre.
A mostani látogatás azonban túlmutatott egy egyszerű udvariassági gesztuson: a 116 éves Ethel Caterham és a 76 éves király találkozása bensőséges és szívhez szóló pillanatot jelentett, amely jól mutatja, hogy az emberi kapcsolatok melegségét sem az idő, sem a rang nem tudja felülírni, írja a People.
