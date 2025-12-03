Meghan és Harry: Meddig képesek még fenntartani a látszatot?

Harry herceg komornak és feszültnek tűnt, amíg Meghan Markle mosolygott a kamerák előtt, miközben átvették Az év humanitáriusai díjat a mentális egészség világnapja New York-i gálaestjén. Eléggé furcsa látványt nyújtott Meghan és Harry egymás mellett.

Meghan és Harry házassága válságba jutott? (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

„Ez a New York-i utazás nagyszerű lehetőséget kínált arra, hogy az üzletet ötvözzék a szórakozással, és romantikusan eltöltsenek néhány napot a gyerekek nélkül” – mondta egy bennfentes az UsWeeklynek, amit a hot! magazin szemlézett. „A színfalak mögött azonban több minden történt. Sokak szerint ez egy sorsdöntő hét volt!”

Hat évvel azután, hogy Meghan és Harry elhagyták a királyi életet, hogy új jövőt építsenek Kaliforniában, egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy csendben már azt mérlegelik, milyen lehet külön, miközben nyilvánosan egységet mutatnak. A mostani megjelenésük még inkább meggyőzte az embereket arról, hogy tényleg zűr van a Paradicsomban!

„Nagy év volt az idei Me­ghan számára: két évadot készített el a főzős sorozatából, egy évadot az üzleti podcastjából, és debütált az As Ever nevű termékcsaládja” – folytatta az informátor. „Májusban elindított egy web­ol­dalt, ott az általa ajánlott szépségápolási termékekből lehet vásárolni. A divatterveit erősítve októberben megjelent a párizsi divathéten, utána Washingtonban beszédet mondott a legbefolyásosabb nők találkozóján. Ezalatt Harry gyakran utazott külföldre, hogy bemutassa az Invictus Gamesnél, a gyermekeket segítő jótékonysági szervezeteknél és más, szívéhez közel álló ügyekben végzett munkáját. Szabadidejében a szörfös haverjaival lóg vagy lovaspólózik, ám a felesége soha nem tart vele.”

Tisztázniuk kell a gondjaikat (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

Meghan és Harry kapcsolata: Titkos feszültségek a házasságukban

Meghan a történeteiben mellékszereplőként po­zí­cio­nál­ja Harryt. Az asszony hozzáállása láthatóan megváltozott az elmúlt kilenc közös évükben, és mostanra már Harry is rájött, hogy ők ketten mennyire különbözők. Ahogy a 2025-ös év a végéhez közeledik, Harry herceg felesége a pletykák dacára is tovább küzd: rövidesen debütál a Netflixen a sorozata karácsonyi szórakoztató különkiadása, ám sokan attól tartanak, hogy ez a házasság talán nem is bírja ki az ünnepekig.

Harrynek és Meghannek sok mindent tisztázniuk kell, ha közös nevezőre akarnak jutni. Amennyiben nem sikerül, akár még szakíthatnak is

– tette hozzá a bennfentes.