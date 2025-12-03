Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghan és Harry: Meddig képesek még fenntartani a látszatot?

házassági válság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 10:30
Meghan MarkleHarry hercegházasság
A nő hírnévre és vagyonra vágyik; a férfi csendes életet szeretne otthon, a gyerekekkel. Mára egyértelmű, hogy Meghan és Harry másra vágynak.
Bors
A szerző cikkei

Harry herceg komornak és feszültnek tűnt, amíg Meghan Markle mosolygott a kamerák előtt, miközben átvették Az év humanitáriusai díjat a mentális egészség világnapja New York-i gálaestjén. Eléggé furcsa látványt nyújtott Meghan és Harry egymás mellett.

hot! magazin, hétfői feltöltések, címlapADRIÁNBangóékMikulás extraNIKI Meghan és Harry Pásztor Erzsi EDINAFalusi Mariann
Meghan és Harry házassága válságba jutott? (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

„Ez a New York-i utazás nagyszerű lehetőséget kínált arra, hogy az üzletet ötvözzék a szórakozással, és romantikusan eltöltsenek néhány napot a gyerekek nélkül” – mondta egy bennfentes az UsWeeklynek, amit a hot! magazin szemlézett. „A színfalak mögött azonban több minden történt. Sokak szerint ez egy sorsdöntő hét volt!”

Hat évvel azután, hogy Meghan és Harry elhagyták a királyi életet, hogy új jövőt építsenek Kaliforniában, egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy csendben már azt mérlegelik, milyen lehet külön, miközben nyilvánosan egységet mutatnak. A mostani megjelenésük még inkább meggyőzte az embereket arról, hogy tényleg zűr van a Paradicsomban!

„Nagy év volt az idei Me­ghan számára: két évadot készített el a főzős sorozatából, egy évadot az üzleti podcastjából, és debütált az As Ever nevű termékcsaládja” – folytatta az informátor.  „Májusban elindított egy web­ol­dalt, ott az általa ajánlott szépségápolási termékekből lehet vásárolni. A divatterveit erősítve októberben megjelent a párizsi divathéten, utána Washingtonban beszédet mondott a legbefolyásosabb nők találkozóján. Ezalatt Harry gyakran utazott külföldre, hogy bemutassa az Invictus Gamesnél, a gyermekeket segítő jótékonysági szervezeteknél és más, szívéhez közel álló ügyekben végzett munkáját. Szabadidejében a szörfös haverjaival lóg vagy lovaspólózik, ám a felesége soha nem tart vele.”

hot! magazin, hétfői feltöltések, címlap ADRIÁN Bangóék Mikulás extra NIKI Harry és Meghan Pásztor Erzsi EDINA Falusi Mariann
Tisztázniuk kell a gondjaikat (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

Meghan és Harry kapcsolata: Titkos feszültségek a házasságukban

Meghan a történeteiben mellékszereplőként po­zí­cio­nál­ja Harryt. Az asszony hozzáállása láthatóan megváltozott az elmúlt kilenc közös évükben, és mostanra már Harry is rájött, hogy ők ketten mennyire különbözők. Ahogy a 2025-ös év a végéhez közeledik, Harry herceg felesége a pletykák dacára is tovább küzd: rövidesen debütál a Netflixen a sorozata karácsonyi szórakoztató különkiadása, ám sokan attól tartanak, hogy ez a házasság talán nem is bírja ki az ünnepekig.

Harrynek és Meghannek sok mindent tisztázniuk kell, ha közös nevezőre akarnak jutni. Amennyiben nem sikerül, akár még szakíthatnak is

– tette hozzá a bennfentes.

hot! magazin, hétfői feltöltések, címlap ADRIÁN Bangóék Mikulás extra NIKI Harry és Meghan Pásztor Erzsi EDINA Falusi Mariann
A legújabb hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz! (Fotó: archív/hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu