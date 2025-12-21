Harry herceg szeme kikerekedett, amikor meglátta a karácsonyi ajándékát

Harry herceget teljesen zavarba hozta az egyik királyi családtag karácsonyi ajándéka – közölte az Express. Harry herceg egyszer egy meglehetősen bizarr, „hidegvérű” karácsonyi ajándékot kapott egyik királyi rokonától. Bár a sussexi herceg ma már eltávolodott a királyi családtól, a nagy port kavaró távozása előtt szoros kapcsolatban állt velük.
Harry a Spare című memoárjában írt a szokatlan ajándékról, amelyet nagynénje, Margit hercegnő, azaz "Margo néni" adta neki.
Nem ismertem igazán Margo nénit. Valóban a nagynéném volt, a DNS-ünk 12,5 százalékban egyezett, a nagyobb ünnepeket együtt töltöttük, és mégis szinte teljesen idegen volt számomra. A legtöbb brithez hasonlóan főként csak hírből ismertem
A herceg így folytatta:
Sandringhamben voltunk, egy nagy teremben, hosszú asztallal, fehér abrosszal és fehér névkártyákkal. Szokás szerint az este elején mindannyian megkerestük a helyünket, és megálltunk az ajándékaink halmaza előtt. Aztán hirtelen mindenki egyszerre kezdte kibontani őket. A saját kupacom előtt állva úgy döntöttem, hogy először a legkisebb ajándékot nyitom ki. A címkén ez állt: Margo nénitől. Odapillantottam, és odaszóltam: »Köszönöm, Margo néni!«
Kiderült, hogy Margit hercegnő egy különleges golyóstollat adott neki, amelyre egy gumihalat tekertek.
Letéptem a csomagolópapírt. »Egy golyóstoll?« mondtam. »Ó, egy toll. Hűha!« Ő azt felelte: »Igen. Egy toll.« Mondtam: »Nagyon köszönöm«. De ez nem akármilyen toll volt. Egy apró gumihal volt rátekerve. Mondtam: »Ó. Egy halas toll!« Rendben. Azt mondtam magamnak: »Ez bizony hidegvérű«
Harry hozzátette, hogy időröl-időre eszébe jutott a történet.
Ahogy idősebb lettem, időről-időre eszembe jutott, hogy Margo nénivel barátok is lehettünk volna. Annyi közös volt bennünk
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.