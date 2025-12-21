Harry herceg szeme kikerekedett, amikor meglátta a karácsonyi ajándékát

Harry herceget teljesen zavarba hozta az egyik királyi családtag karácsonyi ajándéka – közölte az Express. Harry herceg egyszer egy meglehetősen bizarr, „hidegvérű” karácsonyi ajándékot kapott egyik királyi rokonától. Bár a sussexi herceg ma már eltávolodott a királyi családtól, a nagy port kavaró távozása előtt szoros kapcsolatban állt velük.

Harry herceg meglehetősen érdekes ajándékot kapott karácsonyra az egyik rokontól Fotó: Northfoto / hot! magazin

Harry herceg meglehetősen érdekes ajándékot kapott karácsonyra az egyik rokontól

Harry a Spare című memoárjában írt a szokatlan ajándékról, amelyet nagynénje, Margit hercegnő, azaz "Margo néni" adta neki.

Nem ismertem igazán Margo nénit. Valóban a nagynéném volt, a DNS-ünk 12,5 százalékban egyezett, a nagyobb ünnepeket együtt töltöttük, és mégis szinte teljesen idegen volt számomra. A legtöbb brithez hasonlóan főként csak hírből ismertem

A herceg így folytatta:

Sandringhamben voltunk, egy nagy teremben, hosszú asztallal, fehér abrosszal és fehér névkártyákkal. Szokás szerint az este elején mindannyian megkerestük a helyünket, és megálltunk az ajándékaink halmaza előtt. Aztán hirtelen mindenki egyszerre kezdte kibontani őket. A saját kupacom előtt állva úgy döntöttem, hogy először a legkisebb ajándékot nyitom ki. A címkén ez állt: Margo nénitől. Odapillantottam, és odaszóltam: »Köszönöm, Margo néni!«

Kiderült, hogy Margit hercegnő egy különleges golyóstollat adott neki, amelyre egy gumihalat tekertek.

Letéptem a csomagolópapírt. »Egy golyóstoll?« mondtam. »Ó, egy toll. Hűha!« Ő azt felelte: »Igen. Egy toll.« Mondtam: »Nagyon köszönöm«. De ez nem akármilyen toll volt. Egy apró gumihal volt rátekerve. Mondtam: »Ó. Egy halas toll!« Rendben. Azt mondtam magamnak: »Ez bizony hidegvérű«

Harry hozzátette, hogy időröl-időre eszébe jutott a történet.