Saját lányait próbálj bűntudatba kergetni a kegyvesztett András herceg

A királyi család tagjai mosolyogva érkeztek kedden Londonba, amikor autóval a windsori ház nagyszabású karácsonyi ünnepségére tartottak. Idén azonban egy családtag feltűnően hiányzott az ünnepi eseményekről, még pedig András herceg.

Újabb képek mutattak rá arra, hogy mennyire tévútra tért András herceg Fotó: AFP

Bánatos arcú András herceg, a királyi ünnepség ellentétében

A kegyvesztett egykori herceget nem hívták meg a nagyszabású királyi összejövetelre, és meglehetősen borús arckifejezéssel kapták le a fotósok napközben.

Sarah Ferguson, András volt felesége, valamint a volt York hercege tavaly sem vettek részt a karácsonyi ünnepségeken. Idén azonban botrányuk miatt minden címüktől megfosztották az egykori házaspárt, míg két lányuk, Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő továbbra is szilárdan a család kötelékében maradtak.

Egy szakértő szerint a komor és borús András, akit a Windsor Great Parkban lovaglás közben láttak, azzal, hogy nem vett részt az ünnepségen, akár azt is elérhette, hogy két lánya némiképp bűntudatot érezzen amiatt, hogy nélküle indultak el az összejövetelre.

Andrew Mountbatten-Windsor is pictured riding a horse in the rain while his daughters and the royals celebrate Christmas. pic.twitter.com/LfV6iqmEbJ — Anne Tootill (@toot5000) December 16, 2025

Andrást borongós időben látták lovaglás közben. Judi James testbeszéd- és kommunikációs szakértő szerint a pillanatról készült fotókon úgy tűnt, mintha szellemet látott volna az egykori herceg.

Összeszorított fogakkal és előre szegezett tekintettel eltökéltnek tűnt, hogy tovább fog harcolni, annak ellenére, hogy az eső ugyanolyan elszántan próbálja magányos, levert alaknak mutatni a lován

- magyarázta Judi.

Az arcvonásai nem mutatják a lovaglás örömét vagy a lelkesedést, csak a nyeregben ül, komolyan és komoran.

A szakértő rámutatott arra, hogy András teljes ellentétben állt vidám és ragyogó lányaival, akik a királyi karácsonyi ebédre tartottak.

András megjelenésével aligha lehetett volna jobb vizuális kontrasztot teremteni vigyorgó, kuncogó lányaival, akik autójuk melegébe bújva indultak el egy vidámnak tűnő családi karácsonyra, amelyen a herceg látszólag nem vett részt

- tette hozzá Judi.

Ha nem szeretnéd, hogy a hozzád közel állók bűntudatot érezzenek amiatt, hogy elmennek egy olyan buliba, amin te nem veszel részt, akkor általában vidáman integetsz nekik...

A helyzet ismét fényt vetett arra, hogy a kegyvesztett herceg mennyire tévútra jutott. Károly király azonban láthatóan semmi jelét nem mutatja annak, hogy unokahúgait, Eugéniát és Beatrixet ugyanúgy kezelné, mint vitatott szüleiket - írta a Mirror.