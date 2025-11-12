Amire senki nem számított: III. Károly rápirított Vilmosra

Köztudott, hogy III. Károlyhoz a fiai közül Vilmos áll közelebb. A trónörökös és apja jó viszonyt ápolnak, épp ezért a herceg a király rákos diagnózisát követően próbálta mindenben támogatni az édesapját. Helyettesítette őt mindenféle eseményen, amikor csak lehetett, azonban minden alkalommal nem tudott jelen lenni, hiszen közben kiderült, Katalin is daganatos betegséggel küzd. Épp ezért Vilmos próbált egy jószívű tanácsot adni Károlynak, ami neki is segített volna. A válasz azonban nem az volt, amire számított. A király ugyanis kicsit odapirított a fiának.

Vilmos herceg kemény választ kapott III. Károlytól. Fotó: PA / Northfoto

A trónörökös arra próbálta rávenni apját, hogy lassítson, hallgasson orvosai tanácsára és csökkentse 2024-re tervezett királyi kötelességeit összesen tízre. Ezzel ugyanis Károlynak is több ideje lett volna a felépülésre és családra és Vilmosnak is kevesebb helyen kellett volna helyettesítenie őt, többet tudta volna támogatni Katalint. A válasz azonban nem az volt, amire valószínűleg számított. Erről pedig Robert Jobson királyi író mesélt legújabb könyvében. Elmondása szerint a tanácsra III. Károly csupán két, velős szóban válaszolt:

Gondold újra!

Bár eltérően látták, hogyan kellene kezelni a helyzetet, a megpróbáltatások végül még közelebb hozták egymáshoz az apát és a fiát azok után, hogy 2024 februárjában, prosztata műtétjét követően rákkal diagnosztizálták a királyt. Ez követte Katalin márciusi kórmegállapítása, amelyet követően Károly többször is kifejezte, mennyire csodálja szeretett menyét bátorságáért és kitartásáért. Ez pedig saját betegségének fényében különösen mély jelentőséggel bírt, írja a Mirror.