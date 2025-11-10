Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kitálalt a királyi szakértő! Durván félreismertük Harry herceget

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:20
A királyi család tévedett. Harry herceg nem is olyan rossz, mint amilyennek beállítják?

Miközben a nemzet elcsendesedet, hogy megemlékezzen azokról, akik nagy áldozatot hoztak Károly király vezetésével a kenotáfiumnál, ahol jelen volt Kamilla királyné, Vilmos herceg és Katalin hercegné. Harry herceg feltűnően hiányzott az eseményről.

Harry herceg másabb lehet, mint hittük
Fotó: Amy Katz /  Northfoto

Félreismertük Harry herceget?

A családtagok közül hiányzott Harry herceg, aki annak idején Afganisztánban is szolgált. Helyette Torontóban számos megemlékezéssel kapcsolatos eseményen vett részt. A kötelék, a tréfálkozás, a bátorság: Mit jelent britnek lenni – Harry herceg című cikkbena herceg elismerte, hogy bár „jelenleg” az Egyesült Államokban él, úgy véli, hogy „Nagy-Britannia az az ország, amelynek büszkén szolgáltam és amelyért harcoltam, és mindig is az marad”.

A megemlékezést nem egy egyszerű néma csendként, hanem a kollektív felelősségvállalásra való figyelemfelhívás részeként írta le. Jennie Bond, a királyi család szakértője szerint Harry esszéjében a jelenleg szót használta, amely azt jelenti, hogy még nem hagyta ott az Egyesült Királyságot teljesen.

„Nyilvánvalóan sok minden hiányzik neki szülőföldjéről: egy korsó sör, egy csésze tea, a katonai étkezdében folyó tréfálkozás. De lehet nosztalgikusnak lenni a múlt iránt, és mégis boldognak lenni az új életben. És szerintem Harry valóban boldog Kaliforniában a feleségével és a gyerekeivel. Egyelőre.”

Harry herceg és felesége 2019 óta nem vett részt a kenotáfium eseményein, amióta elkötöztek feleségével és új életet kezdtek. Amikor lemondott királyi tisztségéről, Harryt megfosztották katonai tisztségeitől, beleértve a királyi tengerészgyalogság főkapitányi tisztségét is.

Abban az évben nem helyezték el az ő koszorúját a kenotáfiumban. Elvileg azért utasították el, mert már nem számított frontvonalbeli királyi családtagnak. Jennie szerint ez bántó volt és együttérez a herceggel - számol be róla a Mirror.

Katonai szolgálata élete egyik legfontosabb szakasza volt, és ebben a kérdésben megértem őt.

 

Így most Harry herceg a maga módján Kanadába repült, hogy találkozzon a veteránokkal és támogathassa a jótékonyági szervezeteket. Jennie Bond szerint, amíg ki nem békül testvérével és édesapjával, addig nem is fog részt venni a királyi család megemlékezésein.

 

