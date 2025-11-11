Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katalin hercegné fontos mérföldkőhöz érkezett

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 20:25
jótékonysági szervezettámogatásVilmos herceg
Számára fontos dologról van szó. Katalin hercegné szívének kedves ügyet támogatott.

Katalin hercegné egy fontos nyilatkozatot adott ki, miszerint mérföldkőhöz érkezett egy általa támogatott jótékonyági szervezet életében. A walesi hercegné 2018 óta az Evelina London Gyermekkórház védnöke, és üzenetet írt a jótékonysági szervezetnek annak 20. évfordulója alkalmából.

Katalin hercegné
Katalin hercegné életében mérföldkőhöz ért
Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné életében mérföldkőhöz ért

„Az Evelina védnökeként örömmel csatlakozom az Evelina London Gyermekkórház minden dolgozójához, hogy együtt ünnepeljük a kórház ikonikus épületének 20. évfordulóját. Az elmúlt két évtizedben ez a rendkívüli hely lehetővé tette az Evelina London számára, hogy közel háromszor annyi gyermeket és fiatalt ápoljon, mint megnyitásakor. Ez a hely a szeretetet, a gyógyulást és a reményt szimbolizálja, és számtalan életre gyakorolt hatással bír” - írta Vilmos herceg felesége a közleményben.

Folytatta Katalin hercegné, miszerint az épület világos, barátságos terei és csodálatos, fénnyel teli átriuma biztosítja, hogy a gyerekek biztonságban, támogatottnak és gondoskodva érezzék magukat, mikor bármiféle kihívással találják szembe magukat.

Továbbá dicsérte a személyzetet, a szakértelmüket és az általuk kialakított környezetet. Hozzátette, hogy reménnyel tekint a gyermekkórház jövőjére, ahol ilyen világszínvonalú ellátás folyik - számol be róla az Express.

Katalin hercegné és Vilmos herceg számos alkalommal járt már az intézményben, legutóbb 2023-ban mikor megnyitotta a Gyermeksebészeti Osztályt. A walesi hercegné számos módon támogatja a jótékonysági intézményt, legutóbb például a hely öt alkalmazottját hívta meg a karácsonyi istentiszteletükre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu