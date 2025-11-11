Katalin hercegné fontos mérföldkőhöz érkezett

Katalin hercegné egy fontos nyilatkozatot adott ki, miszerint mérföldkőhöz érkezett egy általa támogatott jótékonyági szervezet életében. A walesi hercegné 2018 óta az Evelina London Gyermekkórház védnöke, és üzenetet írt a jótékonysági szervezetnek annak 20. évfordulója alkalmából.

Katalin hercegné életében mérföldkőhöz ért

Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

„Az Evelina védnökeként örömmel csatlakozom az Evelina London Gyermekkórház minden dolgozójához, hogy együtt ünnepeljük a kórház ikonikus épületének 20. évfordulóját. Az elmúlt két évtizedben ez a rendkívüli hely lehetővé tette az Evelina London számára, hogy közel háromszor annyi gyermeket és fiatalt ápoljon, mint megnyitásakor. Ez a hely a szeretetet, a gyógyulást és a reményt szimbolizálja, és számtalan életre gyakorolt hatással bír” - írta Vilmos herceg felesége a közleményben.

Folytatta Katalin hercegné, miszerint az épület világos, barátságos terei és csodálatos, fénnyel teli átriuma biztosítja, hogy a gyerekek biztonságban, támogatottnak és gondoskodva érezzék magukat, mikor bármiféle kihívással találják szembe magukat.

Továbbá dicsérte a személyzetet, a szakértelmüket és az általuk kialakított környezetet. Hozzátette, hogy reménnyel tekint a gyermekkórház jövőjére, ahol ilyen világszínvonalú ellátás folyik - számol be róla az Express.

Katalin hercegné és Vilmos herceg számos alkalommal járt már az intézményben, legutóbb 2023-ban mikor megnyitotta a Gyermeksebészeti Osztályt. A walesi hercegné számos módon támogatja a jótékonysági intézményt, legutóbb például a hely öt alkalmazottját hívta meg a karácsonyi istentiszteletükre.