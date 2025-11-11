Vilmos herceg őszintén vallott: nehéz kérdéseket tettek fel gyerekei Katalin hercegné betegségéről

Vilmos herceg egy friss, brazil televíziós interjúban nyíltan beszélt arról, hogyan élték meg családjával Katalin hercegné rákdiagnózisát – és milyen nehéz kérdéseket tettek fel gyermekeik ebben az időszakban. A walesi herceg a Rio de Janeiróban tartott Earthshot Prize díjátadót követően adott interjút Luciano Huck műsorvezetőnek, ahol a szülői szerepről, a családi kihívásokról és a gyermeknevelésről is őszintén vallott.

Vilmos herceg nyíltan beszélt Katalin állapotáról.

Fotó: AFP

Vilmos herceg továbbra is őszinte

A beszélgetés során szóba került a tavalyi év is, amelyet a hercegi család „kegyetlennek” nevezett – ekkor diagnosztizálták Katalint rákbetegséggel. A hercegné 2024 márciusában hozta nyilvánosságra, hogy megelőző kemoterápián vesz részt, amelyet nyáron sikeresen befejezett. Az idei év elején pedig bejelentette, hogy remisszióban van, vagyis a kezelések eredményesek voltak.

Vilmos elmondta, hogy minden családnak megvannak a maga nehézségei és kihívásai, ők pedig úgy döntöttek, nyíltan kommunikálnak gyermekeikkel – György herceggel (12), Sarolta hercegnővel (10) és Lajossal (7).



„Ez nagyon helyzetfüggő. Mi úgy döntöttünk, hogy sokkal többet beszélünk a gyerekeinkkel. Ennek vannak előnyei és hátrányai is – talán néha olyasmiket is megosztunk velük, amit nem kellene. De az elhallgatás nem működik”

– mondta Vilmos.

A herceg szerint fontos, hogy a gyerekek megértsék, mi történik körülöttük, mert ha nincsenek válaszok, még több kérdésük lesz.

„Mindig egyensúlyt kell találni. Minden szülő tudja, milyen nehéz eldönteni, mennyit mondjunk el, és mikor.”

Az interjú során Vilmos bepillantást engedett a palota falai mögé is:

„Ott vagyunk a gyerekek életében – játékidő, sportnapok, meccsek, iskolába fuvarozás. Általában megosztjuk a feladatokat, de Katalin viszi a nagyobb részét.”

Szóba került a mobiltelefonok kérdése is – a hercegi pár mindhárom gyermekét még távol tartja az okostelefonoktól.

„A gyerekeinknek nincs telefonjuk. Talán amikor György középiskolába megy, kaphat majd egyet, de csak korlátozott hozzáféréssel. A gond az internettel van – túl sok mindenhez hozzáférhetnek a gyerekek, amit nem kellene látniuk.”

Vilmos azt is elárulta, hogy inkább „régi típusú” telefonokat engedne, amelyekkel csak üzeneteket lehet küldeni.