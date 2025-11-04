Most jött a szívet szaggató hír: Gyászol Vilmos herceg és Katalin hercegné

Egy ismert társasági személyiség, aki baráti kapcsolatban állt Vilmos herceggel és Katalin hercegnével, valamint számos televíziós műsorban is szerepelt, meghalt, miután leesett egy szálloda tetejéről.
Ben Duncan a St Andrews Egyetemen tanult együtt a királyi párral abban az időben, amikor ők először kezdtek el randizni, és úgy tudni, a belső baráti körükhöz tartozott, mielőtt médiaszemélyiséggé vált volna olyan műsorokban, mint a Big Brother.
A 45 éves férfi csütörtök késő este halt meg, miután hét emeletről, mintegy 30 méter magasról zuhant le London divatos Trafalgar St. James szállodájának tetőbárjából. Röviddel ezután holtan találták, miután a Metropolitan Rendőrség tisztjei a hotel tetején tartózkodó férfiról szóló bejelentés miatt a helyszínre siettek.
A tisztek csütörtökön, október 30-án 23:02-kor reagáltak a bejelentésre, miszerint egy férfi tartózkodik egy épület tetején a Westminsterben, a Cockspur Streeten. A férfi sajnálatos módon leesett a magasból. A Londoni Mentőszolgálat minden igyekezete ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. A halála váratlan, de nem gyanús körülmények között történt
- közölte a rendőrség.
Úgy tudni, Ben holttestét a Trafalgar tér mellett található Spring Gardensben találták meg, miután a hét emeletes épület tetejéről lezuhant.
Ben közeli kapcsolatban állt a walesi párossal, és ő volt az elsők között, aki tudott a kibontakozó kapcsolatukról.
Mivel Will és Kate is köztünk volt, a hely tele volt királyi testőrökkel. Tudtuk, hogy jól kijönnek egymással, és éreztük, hogy történik valami, de békén hagytuk őket, hadd intézzék maguk között.
- mondta egy 2010-es interjúban.
Mindemellett jelen volt annál a sokat emlegetett pillanatnál is, amikor Katalin egyetemi divatbemutatón modellt állt, és elbűvölte Vilmost.
Ez az első évük végén volt. Ott voltam, és sok vonzó lány szerepelt a bemutatón. Kate egy nagyon merész ruhát viselt, egy áttetsző, harisnyaszerű anyagból készült darabot. Vilmos az első sorban ült, és kis híján kiesett a szeme. Amikor Kate elsétált előtte a kifutóra menet, minden megváltozott, a monarchia egész története más irányt vett
- idézte fel Ben.
Diplomázása után Ben több televíziós műsorban is szerepelt, és a nagyközönség is megismerte. Egyik legismertebb szereplése a Channel 4 Big Brother 2010-es évadában volt, ahol előkelő karakterként ábrázolták, szemben a bristoli születésű Josie Gibsonnal, aki végül megnyerte a műsort - írta a Daily Mail.
