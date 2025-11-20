Most kiderült: ettől rettegett a legjobban II. Erzsébet, Diana hírhedt interjúját követően

Idegösszeomlástól féltette Vilmos herceget II. Erzsébet királynő, a híres-hírhedt Diana interjú után. A szívek királynőjének nyilatkozata az egész világot mélyen megdöbbentette: a hercegné ugyanis elképesztő nyíltsággal beszélt, többek közt arról is, hogy tulajdonképpen hárman vannak a házasságában.

II. Erzsébet királynő egyenesen rettegett attól, hogy Vilmos herceg idegösszeomlást kap az édesanyja, Diana híres interjúja után / Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

Ettől féltette unokáját a néhai II. Erzsébet királynő

Amikor 30 évvel ezelőtt az újságíró, Martin Bashir hírhedt interjúja Diana hercegnével képernyőre került, több mint 20 millióan nézték meg, és bizonyos szempontból hatalmas sikernek tartották. Az interjúban Diana először beszélt a mentális állapotáról, rövid afférjáról James Hewitt kapitánnyal, valamint az akkor még Károly herceg későbbi második feleségével, Kamillával folytatott viszonyáról, illetve ekkor hangzott el az a híres mondat is, miszerint:

Hárman voltunk ebben a házasságban.

Az 54 perces beszélgetés végleg aláásta a walesi hercegi pár kapcsolatát, a válópert pedig kevesebb mint egy hónappal később nyújtották be a néhai II. Erzsébet királynő tanácsára. Az interjú hatása azonban nemcsak a szülők kapcsolatára volt kihatással, hanem Diana fiára, az akkor még csak 13 éves Vilmos hercegre is. Robert Lacey Testvérharc című könyvében leírta, hogy Vilmos, aki az Eton magániskolában nézte végig az interjút, később „összegörnyedve ült a kanapén, a sírástól kivörösödött szemekkel”.

Tina Brown, a Palace Papers szerzője szerint II. Erzsébet egy palotai forrásnak elmondta, rettegett, hogy az unokája „idegösszeomlást kaphat”. Vilmos mindössze két hónappal korábban kezdte meg az első évét az elit iskolában, és már eleve „törékeny állapotban” volt a szülei különválása miatt. Diana egy nappal az interjú előtt személyesen hívta fel a fiát, hogy felkészítse őt, és később Ludgrove-ba, Harry iskolájába is elutazott, hogy neki is vigaszt nyújtson.

A fiatal herceg a képernyőn látva az édesanyja arcát, „félelemmel vegyes rettegést” érzett, az öccse pedig egyáltalán nem nézte meg az adást. A visszaemlékezések szerint Vilmos dühös és értetlen volt az interjú után, különösen, hogy az édesanyja a családi ügyeket nyilvánosan tárgyalta, és Károly herceget, valamint Hewitt kapitányt is megemlítette. Diana próbálta helyrehozni a kapcsolatot rövid, privát beszélgetésekkel, de az interjú maradandó hatást gyakorolt a fiaira.