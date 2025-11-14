„Megszakadt a szívem, amikor Harry herceg elmondta, mit nem szabad megtennie”

Soha nem hallott történetet osztott meg Harry hercegről Berry Hearn sportpromóter. Az idős férfi ugyanis közölte, Diana és Károly fiatalabbik fia egy alkalommal hiába akart, egyszerűen nem lehetett önmaga egy olyan eseményen, ahol felismerték őt. Történt ugyanis, hogy Harry megpróbált titokban részt venni a 2014-es darts-világbajnokságon, miután nagy rajongója a sportnak. Szórakozottan érkezett oda. Úgy, hogy haverjaival előtte már megittak pár sört, mivel a herceg előtte nem sokkal szabadult a katonaságból.

Harry herceg hiába szerette volna, nem lehetett önmaga Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Harry herceg hiába szerette volna, nem adhatta önmagát

Igazi pasis estét tartott. Ivott pár korsóval, élvezte a meccset. Aztán a közönség elkezdte skandálni: "Harry, Harry, integess!" Ő pedig rám nézett, és láttam az arcán valamiféle bizonytalanságot, mintha azon tépelődött volna, mit tegyen. Én pedig azt mondtam neki: "Ha most felállsz és visszaintegetsz ezeknek az embereknek, egy életre szólóan menő leszel, mert azonosulsz a hétköznapi emberekkel, az ország többségével". De ő rám nézett és azt mondta: "Szerintem nem szabad". És én ezt nagyon szomorúnak találtam

- emlékezett vissza Hearn, aki szerint a herceg és a társasága aznap este vagy 60 korsó sort megivott, majd egy afterparty-t is tartottak, amire őt is meghívták, írja a Mirror.