Meghan Markle először beszélt arról, miért vonzotta Harry herceg

A sussexi hercegné egy új, őszinte interjúban pontosan elárulta, mi vonzotta őt Harry herceghez. Egyben ez is volt Meghan Markle az első magazin címlapja azóta, hogy csatlakozott a királyi családhoz, egy Harper’s Bazaar-fotózásban vett részt, ahol meglehetősen visszafogottan, smink nélkül jelent.
A beszélgetés során Meghan ritka betekintést adott házasságuk dinamikájába, életmódmárkája, az As Ever működtetésének valóságába, valamint abba, milyen Archiet és Lilibetet nevelni Montecitóban. Még azokat a hibákat is boncolgatta, amelyeket állítása szerint elkövetett, mióta távozott a királyi családból. Azonban igazán a Harry hercegről tett megjegyzései indították be a találgatásokat.
Férjével kapcsolatban tett eddigi legszemélyesebb vallomásában a hercegné elárulta, hogy lenyűgözte őt a herceg gyermeki rácsodálkozása és játékossága, amikor először találkoztak.
Ő olyan bátran és teljesen szeret engem, és más nézőpontja is van, mert olyan dolgot lát, amit én nem
- mondta Meghan.
Senki a világon nem szeret jobban, mint ő, így tudom, hogy mindig gondoskodni fog róla, hogy mellettem álljon… van valaki, akiben ott ez a gyermeki rácsodálkozás és játékosság. Engem ez annyira vonzott, és ezt ő hozta elő belőlem. Ez életünk minden részére átszivárgott
- tette hozzá.
A korábbi Briliáns elmék színésznő, aki ezen a héten bemutatta Netflix-sorozata, a Szeretettel: Meghan ünnepi részének előzetesét is, bepillantást engedett abba is, milyen az anyaság a 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet mellett.
Az irodám közvetlenül a konyha mellett van, és imádom, hogy otthonról dolgozhatok. Ez hatalmas luxus. Lilibet odajön, és az ölembe ül, amikor épp egy megbeszélés kellős közepén vagyok, legyen szó a márkám profit- és veszteségelemzéséről vagy valami kreatívról.
Meghan azt is elárulta, hogy sokkal erősebb határokat alakított ki, amikor a nyilvánosság fókuszába került.
Különböző módokat találsz arra, hogy megvédd magad, akár önfenntartásból, akár egyszerűen azért, mert felnősz
- mondta a magazinnak.
Azt is bevallotta, hogy enged magának némi feloldást, amikor üzleti hibákat követ el, bár ezek konkrétumairól nem beszélt.
Olyan gyerekeim vannak, akik abban a korban vannak, amikor folyamatosan új dolgokat tanulnak. Nézem őket, ahogy nap mint nap szembenéznek olyan dolgokkal, amelyek elsőre leküzdhetetlennek tűnnek. Viszont emlékeztethetem őket: "Tudom, hogy most nagyon nehéznek tűnik, de hidd el, hamarosan olyan könnyen fog menni."
- magyarázta.
Hozzátette, hogy ugyanezt a tanácsot adja saját magának is mint márka alapító, hiszen ő is követ el hibákat - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.