Meghan Markle először beszélt arról, miért vonzotta Harry herceg

A sussexi hercegné egy új, őszinte interjúban pontosan elárulta, mi vonzotta őt Harry herceghez. Egyben ez is volt Meghan Markle az első magazin címlapja azóta, hogy csatlakozott a királyi családhoz, egy Harper’s Bazaar-fotózásban vett részt, ahol meglehetősen visszafogottan, smink nélkül jelent.

Őszintén beszélt kapcsolatáról Meghan Markle. Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Kiderült Meghan Markle és Harry herceg nagy titka

A beszélgetés során Meghan ritka betekintést adott házasságuk dinamikájába, életmódmárkája, az As Ever működtetésének valóságába, valamint abba, milyen Archiet és Lilibetet nevelni Montecitóban. Még azokat a hibákat is boncolgatta, amelyeket állítása szerint elkövetett, mióta távozott a királyi családból. Azonban igazán a Harry hercegről tett megjegyzései indították be a találgatásokat.

Férjével kapcsolatban tett eddigi legszemélyesebb vallomásában a hercegné elárulta, hogy lenyűgözte őt a herceg gyermeki rácsodálkozása és játékossága, amikor először találkoztak.

Ő olyan bátran és teljesen szeret engem, és más nézőpontja is van, mert olyan dolgot lát, amit én nem

- mondta Meghan.

Senki a világon nem szeret jobban, mint ő, így tudom, hogy mindig gondoskodni fog róla, hogy mellettem álljon… van valaki, akiben ott ez a gyermeki rácsodálkozás és játékosság. Engem ez annyira vonzott, és ezt ő hozta elő belőlem. Ez életünk minden részére átszivárgott

- tette hozzá.

Kiderült, milyenek a mindennapok a sussexi gyerekekkel

A korábbi Briliáns elmék színésznő, aki ezen a héten bemutatta Netflix-sorozata, a Szeretettel: Meghan ünnepi részének előzetesét is, bepillantást engedett abba is, milyen az anyaság a 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet mellett.

Az irodám közvetlenül a konyha mellett van, és imádom, hogy otthonról dolgozhatok. Ez hatalmas luxus. Lilibet odajön, és az ölembe ül, amikor épp egy megbeszélés kellős közepén vagyok, legyen szó a márkám profit- és veszteségelemzéséről vagy valami kreatívról.

Meghan azt is elárulta, hogy sokkal erősebb határokat alakított ki, amikor a nyilvánosság fókuszába került.

Különböző módokat találsz arra, hogy megvédd magad, akár önfenntartásból, akár egyszerűen azért, mert felnősz

- mondta a magazinnak.