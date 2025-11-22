Kitálalt a királyi család szakácsa: ezt szerette II. Erzsébet

Sokan találgatják, mit is fogyaszthatnak a fenségek, és most egy szakács adott erre választ. Darren McGrady 15 évig a család szakácsa volt, és elmondta, mit fogyaszt a királyi család vasárnapi vacsorán.

II. Erzsébet királynő / Fotó: The Royal Family/Facebook

Ez a királyi család vasárnapi vacsorájának menüje

McGrady szerint a család nagyon egyszerű és hagyományos menüt szeret. Nincsenek bonyolult díszítések, és nincs igény arra, hogy különleges ételek kerüljenek az asztalra: elég nekik a hagyományos krumplipüré.

Csak normális ételt ettek. Azt gondolná az ember, hogy a királynő Yorkshire pudingot eszik libamájjal, de ez soha nem történt meg.

A szakács hozzátette, hogy II. Erzsébet királynő sok mindent fogyasztott, de különösen szerette, ha az alapanyagokat a saját kertjében termesztették, így azok többet jelentettek számára.

A királyi sült egyetlen különbsége, hogy azt tökéletesre sütik. A krumplipürében nincs héj vagy csomó - ilyen aprólékos odafigyelés jellemezte a konyhát.

A család előszeretettel fogyaszt Yorkshire pudingot, és McGrady szerint olyan nagyra készítették, hogy a sütő ajtaján alig fért ki. A pudingot azonban mindig csak marhahússal szolgálják fel, ugyanis a család mással nem párosítja.

A zöldségek kínálata mindig változatos, ezeket a birtokon termő szezonális növényekből szedik.

A klasszikus sült vacsorák körüli viták egyik visszatérő eleme, hogy mely szószok illenek jól az ételhez. A királyi családnál ennek külön jelentősége van, a séf szerint a tormát részesítik előnyben.

Amikor sült marhahúsról volt szó, tormát ettek, mivel az a természetes párosítás. De tormakrémet is fogyasztottak. Könnyebb, krémesebb és nem olyan erős.

Ezt sem akárhogyan készítik: 2:1 arányban keverik a tormát és a tejszínt, amitől az állaga könnyebb lesz - írja a Daily Record.