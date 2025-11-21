Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fény derült a bakikra, amelyek majdnem romba döntötték a néhai Erzsébet királynő esküvőjét

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 15:30
II. Erzsébet királynőesküvőFülöp herceg
Több millióan voltak tanúi a néhai Erzsébet királynő esküvőjének, mégis kevesen tudnak azokról a bakikról, amelyek majdnem romba döntötték a történelmi eseményt.

A néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg 78 éve mondták ki egymásnak a boldogító igent a londoni Westminster-apátságban tartott történelmi esküvőjükön. Azonban mint minden esküvőnél itt is voltak bakik, amiket a királyi család rajongói észre sem vettek.

Több millióan voltak tanúi a néhai Erzsébet királynő esküvőjének.
Több millióan voltak tanúi a néhai Erzsébet királynő esküvőjének. Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

Amikor Erzsébet az akkor még hercegnő 1947. november 20-án feleségül ment Philip Mountbatten hadnagyhoz, maga a ceremónia zökkenőmentesen zajlott, ám két, órákkal korábban történt incidens kis híján romba döntötte az egész napot. A történelmi eseményt a BBC rádiója közvetíttette, és 200 millió ember hallgatta világszerte, akiknek fogalmuk sem volt mi történt a színfalak mögött.

Törött tiara, elhagyott fülbevaló, de még a menyasszonyi ruha is kérdéses volt egy ideig

A néhai uralkodó úgy döntött, hogy Mária királyné orosz füzér-tiaráját viseli az esküvőjén, ám amikor a Buckingham-palotában készülődött, a tiara eltört. Az udvari ékszerészt rendőri kísérettel kellett műhelyébe siettetni, és éppen időben ért vissza a megjavított darabbal. A második gond akkor adódott, amikor a hercegnő rájött, hogy a gyöngy fülbevalóit amelyeket édesapjától kapta a Szent Jakab-palotában hagyta. Magántitkára az utolsó pillanatban juttatta el hozzá az ékszereket, épp időben az hivatalos fényképezéshez.

Míg ma a királyi esküvők gyakran elképesztően drágák, II. Erzsébet és Fülöp herceg esküvőjét szinte ennek ellenkezőjeként tartják számon. Mivel az esküvőre nem sokkal a második világháború vége után került sor, az Egyesült Királyság még anyagi helyreállás alatt állt, és sokan megkérdőjelezték, hogy a hercegnő egyáltalán megengedheti-e magának a lenyűgöző esküvői ruhát.

Az ország minden részéről százak küldtek ruhaadag-kupont a palotának, hogy segítsék a hercegnőt, ám ezeket vissza kellett küldeni, mivel törvénytelen lett volna használnia őket. Ennek ellenére a kormány engedélyezett számára 200 extra kupont, hogy Norman Hartnell divattervező elkészíthesse a ruhát.

Egy dolog hiányzott szinte minden képen a néhai Erzsébet királynő kezéből

A néhai királynő egy újabb problémával is szembesült a ceremónia után, ugyanis eltűnt a menyasszonyi csokra a csoportkép készítése előtt, így láthatóan üres kézzel állt a fotókon. Mivel a személyzet nem talált megoldást, a pár a nászútján ismét felvette az esküvői öltözékét, és újra elkészítették az egyéni fotókat.

Ha visszanézzük az 1947-es királynői esküvőt, és megnézzük a hivatalos fényképeket a koszorúslányokról és királyi vendégekről, láthatjuk, hogy a királynőnél nincs csokor. Eltűnt. Így a nászútjuk közepén újra fel kellett venniük az esküvői ruhákat, és apámnak egy másik csokrot kellett készítenie azokhoz a fotókhoz.

- mesélte a királyi esküvői virágkötő, David Longman.

Ez az incidens végül hagyományt teremtett. David elárulta, hogy annak érdekében, hogy ez a hiba soha többé ne fordulhasson elő, minden királyi menyasszony két csokrot kap, arra az esetre, ha az egyiket valaki véletlenül leteszi és elfelejti hol van - írta a Mirror.

 

