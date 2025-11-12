Megdöbbentő fordulat! Megváltoztatják András herceg nevét

András herceg hivatalosan, hercegi címeitől megfosztva Andrew Mountbatten Windsor lett, miután Károly király kénytelen volt elrendelni ezt a Jeffrey Eipsteinnel való barátsága miatt.

András herceg neve megváltozik / Fotó: AFP

II. Erzsébet királynő miatt más lesz András herceg neve

A néhai királynő kérése miatt megváltozik András herceg neve és kiegészül egy kötőjellel. Az évtizedek óta tartó precedens szerint András herceg nevét Mountbatten-Windsor-ként kell írni. Ez közvetlenül a Erzsébet királynő örökségéhez kapcsolódik, 1960-ban meg lett állapítva, hogy hívják azokat a királyi családtagokat, akik nem hercegek vagy hercegnők.

Miután a múlt hónapban elvesztette a királyi címeit András herceg, Andrew Mountbatten Windsor néven mutatták be a világnak, kötőjel nélkül. Elvileg a Buckingham-palota újragondolja András herceg nevének írását, s néhai királynő által aláírt nyilatkozatot figyelembe véve.

„Most tehát kijelentem akaratomat és kívánságomat, hogy míg én és gyermekeim továbbra is a Windsor-ház és -család néven leszünk ismertek, addig azok az utódjaim, akik nem rendelkeznek királyi felség címmel, hercegi vagy hercegnői címmel és méltósággal, valamint azok a női utódok, akik házasságot kötnek, és azok utódai a Mountbatten-Windsor nevet viselik.”

Azért lett létrehozva ez a név, hogy Fülöp herceg - A néhai II. Erzsébet királynő elhunyt férje - nevét beleépítsék a családi vezetéknévsorba. Ezzel is megerősítve a néhai királynő és a férje közötti szoros kapcsolatot - írja a Mirror.

A család többi tagja, beleértve Harry herceg és Meghan Markle gyermekeit, szintén a Mountbatten-Windsor nevet használják kötőjellel. Ian Lloyd királyi történész és író megemlítette, hogy meglepődött, hogy a palota valaha is kötőjel nélkül tette közzé ezt a családnevet.

Ráadásul András herceg pár nappal a dokumentum aláírása után született, így ő lett az első baba ezzel a névvel.