„Beházasodtam a királyi családba, az életük maga a pokol”

Sophie Winkleman Lord Frederick Windsor felesége, aki Michael kent-i herceg és hercegnő fia, és a Channel 4 sikersorozatában, a Peep Show-ban Big Suze-ként is ismert. A kétgyermekes anya rendszeresen részt vesz a királyi család rendezvényein, többek között Károly király koronázásán, valamint a család éves karácsonyi ebédjén.

A királyi család élete keményebb, mint gondolnánk / Fotó: Pexels

Sophie Winkleman őszintén beszélt a királyi család életéről

Egy friss interjúban a The Times-nak Sophie elárulta, mit tanult Károly királyról, valamint a wales-i herceg és hercegnő életéről:

Minél jobban megismerem a királyi családot, annál világosabbá válik számomra, hogy az életük maga a pokol, és az a fajta, nem kért hírnév maga a kínzás. Egyikük sem azért jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy híres legyen, mint mondjuk a Pop Idol-ban. Hogy egész életedben, már születésed pillanatától vakító reflektor fényében élj, nem tudva, kiben bízhatsz, attól rettegve, hogy valaki elárulhat, miközben az emberek folyamatosan hazugságokat írnak rólad, ez egyszerűen brutális. Érzem velük együtt a fájdalmat. Nem hiszem, hogy egy ilyen fokú figyelem és nyomás mellett élni bárki számára egészséges lehetne, de nincs választásuk.

Ugyanebben az interjúban Sophie Winkleman megvédte királyi családot a gyakran rájuk irányuló negatív kritikákkal szemben:

A felsőbb szintű királyi családtagok keményen dolgoznak, több ezer brit és nemzetközi jótékonysági szervezettel, a nyilvánosság előtt és a kulisszák mögött egyaránt. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy hatalmas presztízst és tekintélyt adnak minden ügynek, amelyet támogatnak.

A színésznő hozzátette, hogy Anna hercegnő évente közel 500 programon vesz részt. Edinburgh hercegnéje nemrég tért vissza Szudánból, ahol olyan sebészekkel találkozott, akik erőszakos nemi bántalmazás áldozataivá vált kisgyermekeken operálnak.

Sophie korábban már elmondta, hogy nyitott karokkal fogadták a családban, különösen Károly király részéről.

Hihetetlenül szeretettel fogadtak mindannyian… Soha nem szidtak volna meg, ha valamilyen merészebb szerepet szeretnék eljátszani

- nyilatkozta a színésznő.