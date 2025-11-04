"A néhai királynőnek dolgoztam, és azt mondták, hogy kirúgnak az András hercegnek tett megjegyzéseim miatt"

Több mint egy évtizeden át Dickie Arbiter volt II. Erzsébet királynő megbízható sajtószóvivője. Az évek során többször is találkozott az elhunyt uralkodó kedvenc fiával, Andrew Mountbatten-Windsorral, ismertebb nevén András herceggel. Most, hogy az egykori yorki herceg botrányai teljesen felforgatták a királyi család életét, Arbiter kegyetlenül őszinte véleményt fogalmazott meg.

Kitálalt a királyi személyzet egyik volt tagja András herceg viselkedéséről. Fotó: AFP

Minden találkozás András herceggel egy maradandó élmény volt

Arbiter szerint a volt herceg egy zsarnok volt, és bár a feladatai nem igényeltek túl sok közvetlen kapcsolatot vele, amikor mégis találkoztak, az élmény maradandó volt.

Azokon a ritka alkalmakkor, amikor dolgom akadt vele, arrogáns, udvariatlan és fennhéjázó volt

- magyarázta az egykori szóvivő.

Arbiter azt állítja, hogy ő volt az egyik kevés udvari alkalmazott közül, aki visszamerte utasítani András zaklatását. Felidézte, hogy egyszer egy másik palotai tisztviselő figyelmeztette is ezek miatt.

Egy kollégám egyszer azt mondta nekem: "Ha így beszélsz vele, kirúgnak." Erre én azt válaszoltam: "Nem, nem fog. Nem mondja el senkinek. A zaklatók nem szólnak senkinek."

A volt sajtótitkár elmondta, hogy egyáltalán nem lepte meg, amikor Károly király úgy döntött, hogy megfosztja öccsét különböző címeitől és kitüntetéseitől.

Ez már régóta esedékes volt. Mindez 2019 óta tart, azóta a katasztrofális Newsnight-interjú óta.

- tette hozzá.

A volt herceg továbbra is tagadásban él

Andrew Lownie kemény hangvételű, a York-házról szóló leleplező könyvének megjelenése, valamint a néhai Virginia Giuffre megrázó memoárja, a Nobody’s Girl további vádakat hozott nyilvánosságra András viselkedéséről. Mindezek ellenére még mindig tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.

Először a York hercegi címtől és kitüntetéseitől fosztották meg Andrást, majd a palota sokkal keményebb döntést hozott, és teljesen megfosztották hercegi címétől, illetve kilakoltatták a Royal Lodge-ból. Arbiter szerint mindez elengedhetetlen volt, hogy a botrány szele ne fertőzze meg a monarchia többi tagját - írta a Mirror.