Erre senki sem számított: így éli meg valójában a száműzetését a bukott András herceg

Az egykori herceg, András (avagy, immár hivatalosan Andrew Mountbatten-Windsor) a feltételezések szerint mélypontra kerülhetett, miután megfosztották a királyi címétől és kilakoltatták az otthonából, Royale Lodge-ból az elítélt pedofil üzletemberhez, Jefffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. A barátai szerint azonban ennek épp az ellenkezője igaz.

Új életet kezd a bukott András herceg (fotó: AFP)

a Jeffrey Epstein által küldött e-mailek azt sugallták, hogy az egykori herceg ismerte vádlóját, Virginia Giuffre-t, és fényképezkedett is vele, amiről András azt állította, hogy nem emlékszik rá. Az e-mailek cáfolták a volt yorki herceg azon kijelentését is, miszerint már 2010-ben megszakította volna a kapcsolatot Epsteinnel.

Most, hogy a bátyja, III. Károly király megfosztotta a címeitől és kitüntetéseitől, a szakértők szerint az e-mailek az utolsó szöget verik a koporsóba a bukott herceg számára. András azonban állítólag egészen másképp reagált.

András az új nevével új életet is kezdett

A bennfentesek szerint András azt mondta a barátainak, a címei elvesztése után, hogy évtizedek óta nem érezte magát ilyen szabadnak, és hogy készen áll újrakezdeni az életét.

András hangulata teljesen megváltozott. Állandóan azt hajtogatja, hogy nagy teher esett le a válláról, hogy már nem kell királyi szerepet játszania. Viccelődik azzal, hogy társkereső alkalmazásokra regisztrál, hogy úgy jár majd kocsmába, mint egy átlagos férfi, sőt, még bulikat is rendez. Ahhoz képest, hogy nyilvánosan megalázták, furcsán vidámnak tűnik

- nyilatkozta egy barátja.

Egy korábbi munkatársa szerint mostanában már Mr. Windsorként mutatkozik be, és sokkal földhözragadtabbnak tűnik. Kicsit izgatott is, hogy végre úgy élhet, mint akárki más, és utazgatásokat is fontolgat:

Folyton azt hajtogatja, hogy végre szabad. Nincsenek szabályok, nincsenek korlátozások, nincsenek palotai drámák.

Eközben András volt feleségét, Sarah Fergusont - aki szintén a windsori Royal Lodge-ban él -, állítólag arról értesítették, hogy magának kell szállást találnia, és nem kap többé kegy vagy szolgálati lakást, mivel már ő sem számít többé a királyi család tagjának.