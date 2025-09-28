„Órákat töltöttem Katalin hercegnéval – szembetűnő változás történik, amikor a kamerák megállnak”

Soha nem hallott titkokat osztott meg a walesi hercegi párról egy királyi író, Katie Nicholl. A szakértő annak kapcsán árulta el, hogy Vilmos és Katalin, hogyan viselkednek egymással, ha kikapcsolnak a kamerák, hogy a házasok jövőre ünneplik 15. házassági évfordulójukat. Az alkalom pedig az elmúlt évek megpróbáltatásai után nagy mérföldkőnek fog számítani. Pláne, hogy Katalin számára minden év egy újabb rák nélküli évet jelent, így nagy ünneplés várható.

Vilmos és Katalin jövő áprilisban ünneplik 15. házassági évfordulójukat. Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Ők általában visszafogottan szokták ünnepelni az ilyen alkalmakat, de nem lepne meg, ha most valami különlegeset tennének, hogy méltóképpen megemlékezzenek a 15 év házasságról

- közölte Nicholl kiemelve, a megpróbáltatások ha lehet, még inkább közelebb hozták őket egymáshoz.

Többször is jelen voltam, amikor a kamerák kikapcsoltak, és gyakran láttam, hogy Katalin átkarolja Vilmos derekát, vagy Vilmos a kezét a felesége hátára teszi

- utalt a szakértő a köztük lévő bensőségességre, amit immáron a nyilvánosság előtt is vállalnak, nem úgy, mint kapcsolatuk elején.

Ez köti össze Vilmost és Katalint

Christopher Andersen királyi életrajzíró úgy véli, hogy közös, csintalan humorérzékük volt az egyik legfontosabb tényező, ami összekötötte őket. Erről pedig Vilmos maga is beszélt 2010-es eljegyzési interjújukban.

Mi két lábbal a földön járunk. Sokat ugratjuk egymást, és Katalinnak rengeteg olyan szokása van, ami megnevettet, én pedig folyton cukkolom érte.

Vilmos és Katalin 2011. április 29-én kötöttek házasságot a Westminster-apátságban, ahol sugárzó boldogsággal mondták ki az igent több millió televíziós közönség előtt. Azóta három gyermekük született, és a ranglétrán is egyre magasabbra jutottak: II. Erzsébet királynő 2022. szeptemberi halála után ők örökölték a walesi hercegi és hercegnéi címeket.

Úgy gondolom, erősebbek, összetartóbbak és magabiztosabbak, mint valaha. Voltak hullámvölgyeik, de kétség sem fér hozzá, hogy most szárnyalnak. Nem könnyű a királyi család tagjaként élni, de párként ők talán az egyik legösszeillőbbek

- közölte Duncan Larcombe királyi író is, írja a Mirror.